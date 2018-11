Agressions dans une école de Toronto: six ados accusés

La police de Toronto a confirmé, lundi, que six adolescents avaient été arrêtés et accusés relativement à une agression sexuelle présumée qui serait survenue dans une école secondaire privée pour garçons à Toronto.

Le chef adjoint de la police, James Ramer, et l'inspecteur Dominic Sinopoli, commandant de l'unité des crimes sexuels, ont précisé lundi que les six garçons étaient notamment accusés de voies de fait et d'agression sexuelle armée.

L'agression aurait eu lieu à l'école secondaire St. Michael's, un établissement catholique privé reconnu pour son programme sports-études.

Selon le chef adjoint Ramer, cinq des six adolescents se sont livrés à la police lundi matin, tandis que le sixième a été arrêté alors qu'il se rendait à l'école.

La direction de l'école catholique avait expulsé huit garçons, et en avait suspendu un autre, à la suite d'au moins deux agressions qui auraient eu lieu sur le campus - et qui ont été captées sur vidéo.

Selon des sources policières, l'une des agressions impliquerait un groupe de joueurs de l'équipe de football qui auraient immobilisé un autre élève dans un vestiaire et l'auraient agressé sexuellement avec un manche à balai.

Le directeur de l'école, Greg Reeves, qui a qualifié d'« horrible » la vidéo de la présumée agression sexuelle, a expliqué qu'il ne l'avait pas signalée immédiatement à la police parce que la victime présumée n'en avait pas encore informé sa famille.