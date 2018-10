Attaque au cocktail Molotov ratée contre le SPVM

La police a retrouvé les traces d'un attentat incendiaire raté dans l'un de ses stationnements d'Hochelaga-Maisonneuve, lundi avant-midi, ce qui a déclenché des vérifications à la grandeur de l'île.

Deux cocktails Molotov ont été localisés sous deux voitures de patrouille après qu'un policier qui s'apprêtait à prendre le volant a remarqué un premier objet suspect, a confirmé le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en début de soirée. Selon nos informations, les engins incendiaires portaient des traces de tentative d'allumage.

« Pour l'instant, on n'a pas de suspect et pas de témoin. Pas de dommage et pas de blessé non plus, a indiqué Benoit Boisselle, porte-parole du SPVM. Les caméras de surveillance vont être vérifiées pour avoir plus d'information sur les agissements du ou des suspects. »

Traces de combustion

Les voitures visées par les cocktails Molotov se trouvaient dans un stationnement « réservé aux véhicules de police » situé au coin des rues Bennett et de Rouen, a continué le porte-parole.

L'enquête se trouve présentement entre les mains de la section des incendies criminels du SPVM, a indiqué M. Boisselle. La police invite toute personne qui aurait remarqué des mouvements suspects dans le secteur à la contacter.

La Presse a appris que les bouteilles étaient effectivement remplies de combustible en quantité suffisante pour créer des dommages importants dans le stationnement où elles ont été installées. Des composantes des engins portaient des traces de combustion, indiquant que quelqu'un a effectivement tenté d'y mettre le feu.

Cette découverte a déclenché la mise en place de mesures de sécurité supplémentaires au sein du corps de police. Les policiers montréalais doivent maintenant vérifier sous leur véhicule avant de prendre le volant au début de leur quart de travail et même après des interventions de longue durée.

Benoit Boisselle n'a pas voulu confirmer ou infirmer ces éléments d'information.

Le porte-parole n'a pas non plus voulu indiquer si les enquêteurs privilégient la piste de l'attaque politique.

Flammes spectaculaires

Les troupes du SPVM dans Hochelaga-Maisonneuve ont déjà connu au moins une attaque au cocktail Molotov dans les dernières années.

En avril 2016, des policiers avaient été visés par des engins incendiaires après une intervention qui visait une mystérieuse manifestation composée de quelques dizaines de militants cagoulés et vêtus de noir. L'affrontement s'était déroulé sur la rue Ontario, entre les rues Préfontaine et Moreau. De spectaculaires images des flammes avaient été captées par des résidants.

Des véhicules avaient été endommagés, mais personne n'avait été blessé dans cet événement.

Depuis quelques années, le quartier a aussi été le théâtre de plusieurs attaques contre des projets de condominiums et des boutiques considérées par des groupes d'extrême gauche comme « bourgeoises ».