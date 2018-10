Tornades à Gatineau: un pilleur épinglé après avoir laissé des traces sur Kijiji

Publier photo et adresse personnelle sur le même site est toutefois la bourde qui a conduit le malfaiteur à sa perte.

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a mis la main au collet, dimanche, d'un individu qui tentait de revendre des objets volés dans au moins six logements du quartier Mont-Bleu. Les résidences étaient inoccupées depuis qu'une tornade a dévasté le secteur, le 21 septembre dernier.

C'est l'une des victimes, Camille Tardif, qui a mis les policiers sur la piste des voleurs.

« J'ai reçu samedi un texto du propriétaire de l'immeuble qui m'annonçait que mon logement avait été dévalisé », raconte celle qui vit chez ses parents depuis les événements.

Les voleurs se sont emparés d'une foule d'articles : planche à neige, imprimante, téléviseur, cafetière, même des couteaux et des poêlons, de la petite monnaie et un chandail du Canadien.

« Selon moi, les cambrioleurs ont pris leur temps, dit-elle. Ils ont même vidé plusieurs bières et ont laissé les canettes sur place. »

« Le lendemain [du cambriolage], j'ai reconnu ma planche à neige en cherchant sur Kijiji, dit-elle. J'ai immédiatement prévenu les policiers. »

Sur le même compte d'utilisateur, l'un des malfaiteurs avait affiché trois jours plus tôt une annonce dans laquelle il offrait ses services comme professeur d'espagnol, adresse personnelle et photo de son visage à l'appui. Les policiers n'ont eu qu'à se présenter à son domicile pour l'épingler.

« Des agents avaient été appelés à intervenir pratiquement au même endroit pour un tout autre dossier, explique Isabelle Vachon, du SPVG. À leur arrivée sur les lieux, ils ont constaté une panoplie d'items qui, selon toute vraisemblance, auraient été volés dans la zone sinistrée suite au passage de la tornade.

« Certaines personnes peuvent s'attendre à être contactées pour permettre l'identification de certains biens et pour la remise aux propriétaires. »

L'homme de 26 ans a été relâché sous promesse de comparaître ; il devra répondre à une accusation de recel.

« L'enquête est toujours en cours, il est également possible que d'autres arrestations aient lieu. Il n'y a pas d'accusation de vol pour l'instant », dit Isabelle Vachon.

RÉINTÉGRER... OU PAS

L'immeuble ciblé par les pillards a été relativement épargné par les vents de 265 km/h qui se sont abattus sur la région dans l'après-midi du 21 septembre. Les deux édifices adjacents, lourdement touchés, sont en cours de démolition.

Camille Tardif se trouvait d'ailleurs à l'intérieur de son logement lorsque la tornade de force 3 a frappé.

« J'ai d'abord aperçu par la fenêtre mes meubles de patio s'envoler, raconte-t-elle. Puis l'immeuble s'est mis à trembler, et j'ai vu ce qui ressemblait à de la pluie rose et brune. C'était en fait du vent chargé de poussière et de mousse isolante arrachée aux maisons voisines.

« Ça a duré environ 10 secondes, puis je me suis précipitée à l'extérieur : c'était une vraie scène de guerre, avec des immeubles démolis et des arbres fracassés sur des voitures. »

La jeune femme de 24 ans, intervenante en milieu scolaire, aurait souhaité réintégrer son logement après les réparations déjà entreprises par le propriétaire. « Ce n'est plus le cas maintenant », dit-elle.

« Je ne m'y sens plus chez moi depuis le vol. »

- Camille Tardif

« Ça fait trois ans que j'habite le quartier. C'est très familial. Je n'ai jamais senti que je n'étais pas en sécurité, même si le secteur Mont-Bleu a parfois mauvaise réputation et qu'on y trouve de la pauvreté. »

UNE VINGTAINE DE PLAINTES

Pas moins de 20 plaintes ont été déposées au SPVG pour des vols ou des introductions par effraction dans des immeubles évacués de la zone sinistrée. Des 200 bâtiments touchés par les tornades, plus du quart étaient toujours sans occupants à la fin de septembre, selon le dernier décompte diffusé.

Trois jeunes de 10 à 14 ans ont notamment été arrêtés à la fin de septembre alors qu'ils marchaient dans une rue du quartier Mont-Bleu avec un téléviseur volé entre les mains.

Dans les jours qui ont suivi les tornades, une vingtaine de policiers ont été ajoutés à l'effectif habituel qui surveille le secteur. Ce nombre a été réduit depuis, indique le SPVG, mais la zone sinistrée fait toujours l'objet d'une présence continuelle.