Un camion percute un viaduc ferroviaire en pleine heure de pointe

Le camion de la chaîne Tim Hortons circulait en direction nord dans la rue Guy vers 6 h 30, jeudi matin, quand il s'est brutalement coincé sous le viaduc ferroviaire en acier, dont la hauteur libre ne dépasse pas 3,75 m. La circulation des camions est pourtant interdite dans la rue Guy, en direction nord, ce qui est clairement indiqué à l'angle de la rue Saint-Antoine, juste avant le passage.

Il a fallu près d'une heure et demie pour libérer le passage sous le viaduc ferroviaire. Pendant ce temps, les trains de banlieue des lignes de Vaudreuil-Hudson, Candiac et Saint-Jérôme n'ont pas pu se rendre à la gare Lucien-L'Allier, au centre-ville, et ont tous été forcés de s'arrêter et de faire descendre leurs passagers à la gare Vendôme dans le sud-ouest de la ville. Un départ de train en partance de Lucien-L'Allier pour Saint-Jérôme, en banlieue nord, a dû être annulé.

L'infrastructure a été rouverte vers 9 h, seulement, après une inspection du viaduc et de la voie ferrée, propriété du Canadien Pacifique (CP).

Selon le réseau exo, responsable des trains de banlieue, c'est la huitième fois, depuis le 1er juin 2017, qu'un camion percute le viaduc de la rue Guy. Ce type de collision s'est aussi produite 18 fois sur d'autres ponts ferroviaires empruntés par les trains d'exo depuis l'été 2017.

Chaque fois, la circulation des trains doit être interrompue jusqu'à ce que le pont et les voies soient inspectés.

SIGNAL D'ALARME

Ces collisions avec le viaduc de la rue Guy ont déjà été beaucoup plus fréquentes. Il y a six ans, un système de détection relativement simple, mis au point par la Ville de Montréal en collaboration avec le CP, l'AMT (l'ancêtre d'exo) et le Service de police de la Ville de Montréal, a en effet permis de limiter considérablement ces accidents, en direction sud, dans la rue Guy.

Selon Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville, ce système de gabarit virtuel détecte les camions qui descendent la rue Guy et dont la hauteur dépasse la hauteur libre sous les voies ferrées. Un signal d'alarme apparaît sur un panneau d'affichage numérique installé sur la structure et prévient le conducteur du camion d'un impact imminent, en plus d'aviser le service de police et le centre de contrôle de circulation de la Ville.

Depuis l'installation de ce système, le nombre des collisions avec le viaduc de la rue Guy, en direction sud, est passé d'une cinquantaine par année à seulement six, en six ans.

La configuration de la rue Guy, en direction nord, ne permet pas d'installer ce gabarit virtuel. C'est d'ailleurs pour cette raison que la circulation des camions n'est plus permise en direction nord dans la rue Guy.