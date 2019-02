Affaire SNC-Lavalin: il risque la prison, mais protège ses millions

Le seul cadre de SNC-Lavalin qui sera jugé au Canada pour la corruption en Libye multiplie les astuces pour placer sa fortune à l'abri. Au point où le fisc a dû prendre des mesures exceptionnelles lundi, de peur qu'il déclare faillite ou dilapide ses biens à l'approche de son procès, a appris La Presse.

Une équipe d'experts de l'Agence du revenu du Québec a exposé les astuces de Sami Bebawi dans une requête à la Cour supérieure obtenue par La Presse hier.

Ancien vice-président directeur de SNC-Lavalin, M. Bebawi doit subir en avril son procès pour corruption, fraude, recyclage des produits de la criminalité et possession de biens criminellement obtenus.

Hier, l'autre ancien cadre accusé dans cette affaire, Stéphane Roy, a bénéficié d'un arrêt des procédures pour cause de délais déraisonnables (voir onglet 4). Mais Bebawi, lui, s'est déjà vu refuser une requête du même type. Il devra se défendre en cour. Il risque 14 ans de prison s'il est reconnu coupable.

18,5 millions disparus à Dubaï

Or, selon l'Agence du revenu du Québec, dès que Bebawi a su que la police était sur la piste de la corruption chez SNC-Lavalin, en 2012, il a multiplié les manoeuvres pour mettre des millions à l'abri.

Voici ce que les vérificateurs fiscaux ont découvert :

Le 23 avril 2012, 10 jours après la première perquisition de la GRC chez SNC-Lavalin, Bebawi s'est rendu à la Banque CIBC pour accéder à un coffre-fort qu'il y détenait. On ignore ce qu'il y a fait, mais lorsque a police a inspecté le coffre un an plus tard, il ne contenait plus que le testament de Bebawi et quelques bijoux.