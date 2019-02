Cannabis: un administrateur d'Hexo veut poursuivre les usagers d'un forum boursier

Vincent Chiara, un magnat de l'immobilier québécois qui siège aussi au conseil d'administration du producteur de cannabis légal Hexo, veut absolument connaître l'identité des personnes qui publient des conseils financiers sous les pseudonymes « Maltik4005 », « QuickKash » et « birdie64 », afin de les poursuivre en diffamation.

Dans une requête déposée à la Cour supérieure, M. Chiara dit avoir été informé que ces trois usagers tenaient des propos diffamatoires à son sujet sur le forum de discussion de Stockhouse, un site spécialisé en informations financières qui invite les investisseurs à discuter de placements boursiers.

Les propos ont été tenus début janvier dans une section du forum consacrée aux discussions sur Hexo.

« Je me concentrerais sur leur financement illégal si je devais les attaquer », écrivait Maltik4005 au sujet de l'entreprise, qui alimente la SQDC en cannabis et dont les actions se négocient à la Bourse de Toronto.

« Vincent Chiara est une façade pour la famille Rizzuto (mafia italienne) et l'enquête actuelle de la GRC et de la police provinciale sur leur financement illégal est la raison clé pour ne pas toucher à Hexo », poursuivait l'internaute, protégé derrière son pseudonyme.

« Il possède l'édifice où Rizzuto opérait une maison de jeu illégale », ajoutait QuickKash, au sujet de M. Chiara.

« Le mot se passe, ils sont à vendre ! Le problème est que personne ne veut danser, l'un des membres du conseil est un membre du clan Rizzuto (mafia), personne ne veut les toucher. Santé Canada le sait, la GRC le sait », a renchéri birdie64 dans son analyse de la situation d'Hexo.

Diffamatoire

« Une simple lecture des publications démontre clairement que les remarques qu'elles contiennent sont diffamatoires et qu'elles associent le plaignant Chiara et donc le plaignant Groupe Mach à une organisation secrète et illégale, la mafia Rizzuto », précise la requête déposée en cour par Vincent Chiara et son entreprise immobilière, le Groupe Mach.

Les demandeurs soulignent que, dans une autre cause, la cour a déjà jugé que des propos similaires tenus sur un autre site web constituaient de la diffamation.

Le site Stockhouse a retiré les propos litigieux des usagers visés par la requête et suspendu temporairement leur accès au forum. Il a aussi transmis les adresses courriel associées aux trois pseudonymes concernés et les adresses IP à partir desquelles ils ont publié leurs messages.

Les avocats de M. Chiara et du Groupe Mach ont donc pu constater que les trois usagers du forum avaient utilisé les connexions de Telus, Cogeco, Vidéotron, Oricom, Ebox et Vianet pour accéder au site. Ils demandent maintenant à la cour de forcer ces six fournisseurs d'accès internet à révéler l'identité réelle des trois usagers.

« Les plaignants sont certains qu'il n'y a aucune autre façon par laquelle ils pourrait identifier les usagers anonymes et ainsi exercer leurs droits dans une éventuelle poursuite pour dommages à la réputation », précise la requête.

Aucune date n'a encore été fixée pour entendre la cause.

Enjeu sérieux

L'enjeu est sérieux pour M. Chiara, qui souligne siéger au conseil de deux sociétés cotées en Bourse : Hexo et Pro Real Estate Investment Trust.

L'homme d'affaires, qui est lui-même avocat, précise aussi que son entreprise immobilière Groupe Mach, avec ses 20 millions de pieds carrés de propriétés commerciales, est aujourd'hui « l'un des plus gros propriétaires d'espaces de bureau au Québec ».

Le Groupe Mach possède l'édifice Sun Life, la tour CIBC, la tour de la place Victoria et, depuis 2016, la Maison de Radio-Canada à Montréal.