Harcèlement au travail: quand le racisme rend malade

La décision - et l'indemnisation qui vient avec elle - est arrivée comme un soulagement pour M. Gaye. C'est que sa demande pour faire reconnaître ses problèmes comme une lésion professionnelle a d'abord été refusée par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST, l'ex-CSST). L'organisme l'assurait que ses problèmes relevaient de simples relations interpersonnelles, « ce qui ne sort pas du cadre normal du travail ».

« J'arrive à la compagnie et j'ai peur. Je rentre chez moi et j'ai peur. Je reste chez moi et j'ai peur », a-t-il relaté en entrevue avec La Presse, cette semaine. « Vivre ça et entendre ça à répétition, c'est pénible. »

Après des mois à encaisser des insultes racistes jour après jour au travail, Amadou Gaye ne se sentait plus lui-même, à la fin de 2016. Les maux de tête l'assaillaient, les palpitations cardiaques se multipliaient et l'insomnie gangrénait sa vie.

Des impacts réels sur la santé

Le racisme est une réelle crise de santé publique au Canada, selon Wanda Thomas Bernard, travailleuse sociale et professeure d'université néo-écossaise nommée au Sénat il y a deux ans. Mme Bernard a longtemps travaillé auprès de la population afro-canadienne marginalisée, notamment dans sa province d'origine. En 2010, elle a signé avec d'autres professeurs un ouvrage scientifique portant spécifiquement sur les liens entre racisme et santé. « Le stress relié au racisme est un vrai problème, a-t-elle expliqué en entrevue téléphonique, hier. Ça peut mener à des problèmes de santé mentale, à des problèmes de santé physique, parfois à une combinaison des deux. » La vaste recherche universitaire qui sous-tend son livre de 2010 suggère que 55 % des Noirs au Canada pourraient avoir été victimes de harcèlement raciste sur leur lieu de travail. « L'histoire de ce monsieur [Amadou Gaye] semble très compatible avec l'expérience des participants à cette étude », a-t-elle ajouté. Aux États-Unis, toute une littérature scientifique s'est bâtie sur la santé des Afro-Américains et sur les liens à établir avec le racisme. « Il y a une corrélation directe » avec des problèmes comme le diabète et l'hypertension », a relaté la sénatrice.