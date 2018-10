La Commission des libérations conditionnelles refuse la libération de Paul Bernardo

Le tueur en série Paul Bernardo avait exprimé des remords ce matin pour ses crimes «horribles» et «épouvantables» lors de sa première audience en 25 ans pour obtenir sa libération conditionnelle. Ces justifications portant sur son enfance difficile et son anxiété n'ont pas convaincu les commissaires de lui accorder sa liberté.

Cheveux soigneusement ébouriffés, visage toujours juvénile, l'homme de 54 ans n'a pas particulièrement changé en deux décennies, malgré une longue peine surtout purgée en isolement. Une vingtaine de journalistes ont pu l'écouter pendant près de deux heures ce matin dans une salle de vidéoconférence de l'Établissement de Bath, près de Kingston. L'audience se déroule dans un autre pénitencier, situé tout près.

« C'est dur pour moi... de gérer ça... Je pleure tout le temps. Je suis heureux de ressentir la douleur. J'ai l'impression d'être dans un rêve, ou un cauchemar... C'est bien de l'admettre à vous et à tout le monde », a lâché Paul Bernardo, avant de commencer à pleurer.

Plus tôt en matinée, les mères des deux adolescentes assassinées par Paul Bernardo, Kristen French et Leslie Mahaffy, se sont adressées aux commissaires pour les urger de garder le bourreau de leurs filles derrière les barreaux.. Des témoignages forts en émotions qui ont toutefois laissé de marbre Paul Bernardo. « Notre douleur est telle... c'est comme si c'était hier. C'est un cauchemar, c'est terrible», a livré Debbie Mahaffy, la voix brisée.

Procès extrêmement médiatisé

Au terme d'un procès extrêmement médiatisé, véritable feuilleton de l'horreur, Paul Bernardo a été reconnu coupable par le jury en 1995 des meurtres au premier degré de deux adolescentes, Kristen French et Leslie Mahaffy, d'agressions sexuelles graves, d'enlèvement, de séquestration et d'outrage à un cadavre.

Il purge depuis une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, ainsi qu'une peine à durée indéterminée en raison de son statut de délinquant dangereux. En raison de cette étiquette réservée aux pires criminels, il lui sera encore plus difficile d'obtenir la libération conditionnelle totale à laquelle il est admissible depuis février dernier. Il est également admissible à la semi-liberté depuis 2015, mais il n'en a jamais fait la demande.

Avec l'aide de sa femme de l'époque Karla Homolka, condamnée à 12 ans de pénitencier pour homicide involontaire, Paul Bernardo a kidnappé Kristen French, alors qu'elle revenait de l'école en avril 1992. Le psychopathe a battu et agressé sexuellement l'adolescente de 15 ans pendant trois jours avant de l'étranger avec un fil électrique. Des vidéos de ses sévices sexuels ont été présentées pendant le procès.

La jeune Leslie Mahaffy est également tombée dans les griffes du couple sadique quelques mois plus tôt en juin 1990. L'adolescente de 14 ans de Burlington, en Ontario, a été enlevée, agressée sexuellement et finalement démembrée par Bernardo. Des morceaux de son corps ont été retrouvés, attachés à des blocs de béton, dans un lac de St Catharines.

En décembre 1990, Paul Bernardo a également causé la mort de Tammy Homolka, la soeur cadette de sa conjointe Karla. L'adolescente de 15 ans a été droguée et agressée sexuellement par le couple, avant de mourir en s'étouffant dans son vomi. Plus tard, Paul Bernardo a admis avoir violé 14 autres femmes dans les années 80 et 90.

Pendant son procès, Paul Bernardo a admis avoir enlevé et violé les deux adolescentes, mais il a nié les avoir tuées. Dans son témoignage en 1995, il soutenait que celles-ci étaient mortes accidentellement, lorsqu'elles étaient seules avec Karla Homolka.