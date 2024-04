(Montréal) Une femme âgée de la fin vingtaine a été retrouvée morte dans son logement de la rue Toulouse, dans un « quartier sans histoire » de Candiac, une affaire que les autorités traitent pour le moment comme une « mort suspecte ».

« Il est beaucoup trop tôt pour avancer s’il s’agit d’un meurtre, on parle plutôt d’une mort de causes inconnues », a fait savoir la sergente Audrey-Anne Bilodeau, de la Sûreté du Québec (SQ), qui précise qu’il devrait y avoir autopsie pour faire la lumière sur les causes de la mort.

La SQ a également estimé que la victime était une occupante de l’appartement où elle a perdu la vie : « ça semble être le cas », a répondu Mme Bilodeau.

Les policiers de la Régie intermunicipale de police Roussillon ont été appelés à se rendre à un immeuble d’habitation de la rue Toulouse, tout près de l’école primaire Plein-Soleil, autour de midi, mardi. L’enquête a depuis été transférée au corps policier provincial.

PHOTO BRUNO MARCOTTE, LA PRESSE L’école primaire Plein-Soleil est située tout près de l’immeuble où a été retrouvé le corps inanimé de la victime.

Au passage de La Presse, à l’heure du souper, un périmètre de sécurité était en place et un important déploiement policier était visible. Un poste de commandement de la SQ a aussi été érigé près de l’endroit où la victime a été retrouvée inanimée.

Louis-Charles Youssef, un résidant du quartier, n’a pas caché sa surprise qu’un tel évènement survienne à quelques centaines de mètres de chez lui. Le quartier – un développement plutôt récent – compte un nombre conséquent de familles, pour la plupart plutôt aisées, dit-il. « C’est un quartier sans histoire, il n’y a jamais rien qui s’est passé ici. »

Plus de détails viendront.