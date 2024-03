(Longueuil) Un cégépien qui échangeait des textos sexuels avec l’agresseur allégué de son ami pour le « niaiser » et le « provoquer » a fini par le massacrer à coups de marteau et de couteaux. Après avoir démembré le corps, Nicolas Côté a tenté de le jeter dans la rivière avec sa copine. La prison à vie l’attend maintenant.

Impassible dans le box, l’homme de 20 ans a plaidé coupable jeudi, au palais de justice de Longueuil, à des chefs de meurtre au second degré et d’outrage au cadavre de Luc Lafontaine. Il sera automatiquement condamné à la prison à vie. Il reste à déterminer sa période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle.

Les circonstances de ce meurtre sortent de l’ordinaire. C’est que Nicolas Côté connaissait à peine Luc Lafontaine. Il ne l’avait même jamais vu avant de le tuer, le 22 octobre 2022, à La Prairie.

Deux semaines avant le meurtre, un ami confie à Nicolas Côté avoir été agressé sexuellement par Luc Lafontaine, alors qu’il était adolescent. L’ami, qu’on ne peut identifier, décrit « Luc » comme un « obsédé sexuel qui aime les gars ». Notons que l’ami avait formellement refusé de porter plainte au moment des faits.

Nicolas Côté obtient le numéro de Luc Lafontaine et amorce une correspondance. Pendant deux semaines, ils échangent une centaine de messages, tous de nature sexuelle. Nicolas Côté va même jusqu’à envoyer une photo d’un pénis trouvé sur l’internet, quand la victime lui envoie un cliché du sien.

Son but, selon ses dires, était de « niaiser » Luc Lafontaine et de lui faire « perdre son temps ». Qu’en était-il réellement ? Voulait-il venger son ami ? Ou encore, s’inspirer de ces « chasseurs de pédophiles » qui s’improvisent justiciers ? Ses réelles motivations demeurent floues.

Entre-temps, l’ami avait sommé Nicolas Côté de cesser d’écrire à Luc Lafontaine.

Le jour fatidique, Nicolas Côté se rend chez la victime. Le but commun est explicite dans les messages. Aux policiers, le tueur viendra dire que son objectif, en se rendant au rendez-vous, était de « niaiser, hameçonner et ultimement provoquer [la victime] et de le confronter aux gestes portés à l’égard de [son ami] et d’autres jeunes hommes ».

Quand Nicolas Côté débarque, Luc Lafontaine l’invite à s’asseoir près de lui et lui touche le pénis. Le cégépien se montre réticent. Toujours selon le récit de l’accusé, Luc Lafontaine lui offre de lui faire une « fellation » et le touche à nouveau. C’est alors que Nicolas Côté, « envahi par la colère », pousse la victime, empoigne un marteau sur une commode et frappe la victime à la tête à cinq reprises.

Le tueur s’empare ensuite d’un couteau dans la cuisine et revient achever Luc Lafontaine, qui était toujours en vie. Il le poignarde à 25 reprises. Le pathologiste n’a décelé aucune plaie de défense. Visiblement toujours en contrôle, l’étudiant de 19 ans démembre le corps de façon très professionnelle, nettoie la scène pendant des heures, brise le téléphone de la victime et se débarrasse de la preuve. Il envoie même des messages textes à la victime après le meurtre pour détourner les soupçons.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE C’est sur cette rampe où le corps de Luc Lafontaine a été retrouvé.

Interrogé le lendemain, Nicolas Côté affirme aux policiers ne s’être jamais rendu à ce rendez-vous. Il est relâché et mis sous filature. Avec l’aide de sa nouvelle copine Zoé Boutin, Nicolas Côté installe un canot sur le toit de sa voiture et se rend à une descente de bateaux à Saint-Basile-Le-Grand. Sur place, le couple sort les sacs contenant les membres de la victime. Ils sont arrêtés à ce moment.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Zoé Boutin

Zoé Boutin, 20 ans, a plaidé coupable à un chef d’outrage à un cadavre en décembre dernier. Elle doit recevoir sa peine en juin prochain.

La juge Lyne Décarie a ordonné la confection d’un rapport présentenciel pour tenter d’en savoir plus sur Nicolas Côté. Le dossier reviendra en mai prochain.

Me Suzanne Hébert et Me Julie Sidara-Charron représentent le ministère public. Me Rémi Quintal défend l’accusé.