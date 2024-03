Louise Houle (photo) et Mario Nadon vivaient déjà séparément, l’un au sous-sol et l’autre au rez-de-chaussée, depuis quelques mois déjà.

La femme de 70 ans qui a été tuée par son conjoint, mercredi à Lac-Supérieur, était isolée et était sur le point de demander le divorce. Ce nouveau féminicide présumé cause une onde de choc dans la petite municipalité des Laurentides.

« Elle ne pouvait jamais recevoir personne, le plus souvent parce qu’il ne voulait pas. Elle vivait assez seule, même si ce n’est pas ce qu’elle voulait. Lui, c’était un gars qui était dans sa bulle, il n’avait pas d’amis et il ne parlait plus à personne, même pas sa propre famille », relate Manon Houle au bout du fil, non sans émotions.

C’est elle qui a trouvé sa sœur inanimée Louise Houle, dans son lit, dès le début de la journée, dans sa maison du chemin du Lac aux Ours.

La chambre était alors « pleine de sang », raconte celle qui était aussi voisine de la victime. « C’était une scène effroyable. J’ai appelé le 911 tout de suite », poursuit-elle, en disant avoir senti que quelque chose clochait, ne voyant pas sa sœur partir au travail en matinée.

La Sûreté du Québec (SQ), qui s’est rendue sur les lieux dès 9 h 15, refuse pour l’instant de confirmer les identités des victimes ni le lien entre les deux. Les autorités parlent officiellement d’un « meurtre suivi d’un suicide » et de « morts suspectes », sans donner plus de détails.

Des sources policières bien au fait du dossier ont toutefois confirmé mercredi que Mario Nadon, âgé de 67 ans, aurait tué sa conjointe Louise Houle, quant à elle âgée de 70 ans, avant de s’enlever la vie à son tour. Leur décès a été constaté à l’hôpital.

Selon Manon Houle, le couple vivait déjà séparément, l’un au sous-sol et l’autre au rez-de-chaussée, depuis quelques mois déjà. Sa sœur, dit-elle, était d’ailleurs sur le point de divorcer. « Elle lui demandait juste de partir, elle voulait vivre chez elle. Elle voulait divorcer avec lui et avait même fait appel à un avocat. Il était constamment négatif sur à peu près tout », poursuit la principale intéressée.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Louise Houle et Mario Nadon

C’est la venue d’un huissier, lundi dernier, qui aurait fait vriller Mario Nadon, poursuit-elle. « Il a décidé de prendre son arme pour faire face à tout ça. Je suis révoltée qu’il soit venu me prendre ma sœur », persiste Mme Houle, qui se dit persuadée que le geste était prémédité. « Louise prenait des somnifères, donc ça n’a pas dû être très difficile de la tuer », souffle-t-elle, le trémolo dans la voix.

« Extrêmement pénible »

Sur les réseaux sociaux, mercredi, le maire de Lac-Supérieur, Steve Perreault, a d’abord tenu à offrir ses condoléances à la famille et aux proches des victimes. « Nous sommes de tout cœur avec eux et nous leur souhaitons toute la force nécessaire pour traverser cette épreuve difficile », a-t-il dit.

C’est une situation extrêmement pénible et bouleversante, qui ébranle toute notre communauté. J’invite les citoyennes et les citoyens à prendre soin les uns des autres, particulièrement aujourd’hui, et surtout, de ne pas hésiter à appeler un proche ou les services de santé s’ils en ressentent le besoin. Steve Perreault, maire de Lac-Supérieur

Il affirme que son administration « a déjà entamé les démarches afin d’offrir du soutien aux employés qui en auront besoin ». « Notre communauté est tissée serrée et nous sommes bien conscients que certaines personnes de l’équipe pourraient être affectées par un tel drame. Sachez que nous sommes là pour vous », a soulevé le maire Perreault, en promettant de suivre les développements de l’enquête de près.

Plusieurs enquêteurs ainsi que des techniciens en identité judiciaire ont en effet été envoyés sur les lieux pour tenter d’éclaircir les circonstances exactes dans ce dossier. C’est le Service des enquêtes spécialisées en crimes contre la personne de la SQ qui a pris en charge l’affaire.

Besoin d’aide ? Si vous êtes victime de violence conjugale et cherchez aide et répit, contactez SOS Violence conjugale au 1 800 363-9010. Des intervenants y sont disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Trouvez une maison d’hébergement pour femmes sur fmhf.ca.

Avec Mayssa Ferah, La Presse