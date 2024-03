Une fourgonnette transportant habituellement des patients de la communauté crie de Waswanipi a pris feu à la suite d’une collision frontale jeudi, non loin de Chapais, dans le Nord-du-Québec.

Cinq personnes ont perdu la vie après une collision majeure survenue jeudi à l’entrée du village de Chapais, dans le nord du Québec, et impliquant un véhicule de transports de patients de la communauté crie de Waswanipi.

Vers 13 h 15, le conducteur d’une camionnette aurait dévié de sa voie pour percuter une fourgonnette venant en sens inverse avec quatre personnes à son bord.

La fourgonnette appartient au Cree Board of Health, a confirmé un employé de l’organisme, en précisant qu’il transporte habituellement des patients jusqu’à l’hôpital de Chibougamau pour qu’ils puissent y recevoir des traitements. Il n’a pas été possible de savoir s’il transportait bel et bien des patients en attente de leurs traitements jeudi.

La fourgonnette a pris feu suite à l’impact et tous ses passagers ont été transportés à l’hôpital, tout comme le conducteur de la camionnette. « Les circonstances antérieures à la collision sont toujours nébuleuses », a indiqué le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu.

Le conducteur de la camionnette, un homme de 45 ans résidant de Chapais, a perdu la vie, de même que les quatre occupants de la fourgonnette, soit une femme de 60 ans et trois hommes de 47, 63 et 69 ans de la communauté crie de Waswanipi.

La route 113 est bloquée à la circulation et devrait le rester pour un certain moment, indique Hugues Beaulieu. Deux agents reconstitutionnistes sont en direction de la scène pour tenter de comprendre les circonstances ayant mené à l’accident.

« Je tiens à offrir mes condoléances à la communauté Crie de Waswanipi pour la perte de 4 de leurs membres lors d’un terrible accident survenu à Chapais. Mes condoléances également à la famille et aux proches de la 5e victime », a déclaré le ministre responsable des régions de la Mauricie, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, Jean Boulet sur le réseau social X.