Sept personnes ont été arrêtées jeudi pour avoir obtenu frauduleusement des sommes octroyées par le Programme d’aide temporaire aux travailleurs (PATT) proposé par le gouvernement provincial pendant la pandémie.

Les suspects sont six hommes, âgés de 24 à 31 ans, et une femme, âgée de 25 ans. Ils ont été arrêtés et libérés et comparaîtront le 11 avril 2024 au palais de justice de Montréal.

Les policiers de la Division des enquêtes sur la criminalité financière contre l’État du Service des enquêtes sur les crimes économiques de la Sûreté du Québec ont procédé à l’arrestation des individus à Boisbriand, LaSalle, Dollard-des-Ormeaux, Pointe-aux-Trembles et Sainte-Thérèse.

L’opération a mobilisé plus de 40 personnes.