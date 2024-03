« Mon conjoint se met à crier. Je le vois se projeter au travers de la porte pour se cacher. Au même moment, j’entends les coups de feu. J’ai peur. » Stéphanie Piette a relaté cette scène terrifiante lundi au procès de Jean-François Malo, un promoteur immobilier accusé d’avoir embauché deux hommes de main pour assassiner un avocat de Desjardins.

Après quatre ans d’innombrables requêtes, le procès de l’homme de 45 ans s’est finalement ouvert lundi au palais de justice de Longueuil. Jean-François Malo est accusé, entre autres, d’avoir tenté de tuer Nicholas Daudelin, le 26 mars 2020. L’ancien avocat représentant Desjardins a récemment été nommé juge à la Cour du Québec.

Nicholas Daudelin et sa conjointe Stéphanie Piette viennent de s’installer devant la télévision dans leur résidence de Mont-Saint-Hilaire. Il est 20 h. Soudain, la sonnette retentit. « On était surpris, c’était la pandémie », témoigne la femme.

Un inconnu est à la porte et insiste pour entrer dans la résidence. Mais Nicholas Daudelin ne lui ouvre pas et ordonne à l’intrus de quitter leur propriété. Selon la Couronne, l’avocat aperçoit à travers la vitre un second intrus brandir une arme à feu. Il a à peine le temps de sauter vers le salon. Il est atteint par l’une des quatre balles.

Stéphanie Piette se cache près d’un muret et appelle le 911. Elle n’ose pas encore s’approcher de son conjoint, blessé dans le salon. « Il se tient la jambe. Il y a du sang sur le plancher. Je suis encore en panique », raconte-t-elle.

Nicholas Daudelin lui demande d’appeler deux autres avocats de son cabinet pour les alerter. « Mon conjoint dit à [son patron] : “Je suis sûr que c’est Malo”. Il parle aussi d’un autre individu qui s’appelle Junior », relate la femme.

Nicholas Daudelin devrait témoigner à la fin du procès dans trois semaines.

PHOTO DÉPOSÉE EN PREUVE La porte d’entrée de la résidence de la victime était trouée de balles.

Malo aurait côtoyé ses complices après l’attentat

En 2020, Jean-François Malo était empêtré dans une série de litiges civils pour actes frauduleux avec Desjardins Assurances Générales. Une affaire de plusieurs millions de dollars. Quelques jours avant l’attentat, la Cour d’appel du Québec avait tranché en défaveur de l’accusé.

Selon la théorie de la Couronne, c’est pour cette raison que Jean-François Malo a envoyé Daouda Dieng et Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye – condamnés à 9 et 10 ans de prison en 2023 – pour tuer Nicholas Daudelin, l’un des avocats de Desjardins.

Dans une requête préliminaire, la Couronne a avancé que Jean-François Malo détenait à son bureau une liste de personnes et d’intervenants du système judiciaire qualifiés d’ennemis. Le nom de Nicholas Daudelin s’y retrouvait, selon le ministère public. Ce document a également été retrouvé dans le cellulaire de l’un des exécutants.

Après l’attentat, les deux assaillants se seraient changés dans un logement de Brossard, avant de se rendre à Joliette, le fief de l’accusé. Dans les mois suivants, MM. Ndiaye, Dieng et Malo se sont fréquentés au bureau de l’accusé à Joliette, selon la Poursuite. Ils se sont écrit de nombreux messages sur WhatsApp, dont concernant des transferts d’argent.

En mai 2020, Jean-François Malo a demandé à Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye de venir à sa résidence de Joliette ou d’envoyer Daouda Dieng pour « faire violence à un huissier », allègue la Poursuite. « Dans la conversation, M. Ndiaye dit qu’il y sera et qu’il mènera le combat aux côtés de l’accusé », a indiqué la procureure de la Couronne Me Tian Meng dans sa déclaration d’ouverture. Elle fait équipe avec Me Marilyn L’Italien-Leblanc.

Présent en personne lundi, Jean-François Malo souhaite assister au reste du procès depuis chez lui en raison de la distance entre Joliette et Longueuil. Le juge Christian Jarry rendra sa décision mardi.

Me Karl-Emmanuel Harrison et Me David Robert Temim défendent l’accusé.