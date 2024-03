Le corps de William Zhang, un élève montréalais de 17 ans qui participait à un camp de natation du collège Notre-Dame en Floride, été retrouvé mercredi en fin de journée par les autorités du comté de Pinellas, sur la côte ouest de l’État.

Les nageurs du camp de natation se livraient à des exercices dans le golfe du Mexique, mais William Zhang « n’est pas revenu sur le rivage à la fin des exercices », a indiqué le bureau du shérif du comté de Pinellas dans un communiqué mercredi.

Les autorités locales ont reçu un appel d’urgence au 911 vers 9 h mercredi matin indiquant qu’un nageur avait été entraîné au large de la municipalité d’Indian Shores. Des recherches ont été entreprises et « à 5 h 23 PM approximativement [William] Zhang a été localisé et son décès a été constaté ».

« Nous avons déployé des ressources d’aide supplémentaires et sommes en étroite communication avec les autorités locales de Tampa Bay pour tenter de mieux comprendre ce qui s’est passé », a déclaré le collège privé par courriel jeudi.

L’entraîneuse-chef de l’équipe, Kyla Rollinson, n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue.

« Nos entraîneurs […] ne donneront pas suite à votre demande, puisqu’ils ne sont pas les porte-parole officiels du Collège. Nous n’avons pas d’autre commentaire pour le moment », a indiqué la directrice des communications du Collège, Anne Desaulniers, en fin d’après-midi jeudi.

Mme Rollinson est une entraîneuse reconnue par Triathlon Québec. Elle devait d’ailleurs accompagner certains de ses athlètes à un triathlon à Miami ce vendredi, mais n’y sera pas présente, a indiqué la fédération.

Les deux évènements n’ont aucun lien. William Zhang n’était pas membre de Triathlon Québec, et le camp auquel il participait n’était pas reconnu par cette fédération.

« C’est une tragédie, mon cœur de mère saigne », a néanmoins réagi la directrice générale de Triathlon Québec, Marie-Ève Sullivan, en entrevue téléphonique jeudi.

Mme Rollinson « est une entraîneuse bien reconnue depuis plusieurs années, avec qui on a fait beaucoup de projets, qui est toujours très professionnelle », a souligné Mme Sullivan.

« On la connaît bien, donc c’est une tragédie de ce côté-là aussi parce que c’est vraiment la pire chose qu’un entraîneur peut vivre, de perdre un athlète. »

Sortie scolaire

Ni William Zhang, ni le club de natation du collège, ni Mme Rollinson ne sont enregistrés auprès de la Fédération de natation du Québec.

Dans le cas précis des entraîneurs reconnus par Triathlon Québec, ceux-ci seront reconnus par la Fédération de natation pour certaines fonctions, comme les clubs de natation des plus jeunes, les compétitions locales et l’entraînement des maîtres (adultes), à partir de septembre prochain, a indiqué le directeur général de cette fédération, Francis Ménard, jeudi.

Mais en ce qui concerne les autres entraîneurs des clubs de natation scolaires au secondaire, la Fédération n’est pas en mesure de vérifier leurs qualifications, car « probablement plus de 95 % » de ces clubs ne s’enregistrent pas chez elle, dit M. Ménard.

Le collège Notre-Dame est membre du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), mais « c’est la responsabilité des écoles » de vérifier que leurs entraîneurs ont les qualifications requises, indique le PDG du Réseau, Gustave Roel.

Quant au camp floridien lui-même, « ce n’est vraiment pas sous notre juridiction » puisque le RSEQ « ne gère pas de natation en eau libre », a fait savoir M. Roel en entrevue téléphonique. « C’est vraiment une sortie que le collège s’est donnée, d’aller à l’extérieur du pays. »

Cette sortie scolaire « libre et non obligatoire » ayant eu lieu à l’extérieur du Québec, « le Règlement sur la sécurité dans les bains publics édictant notamment les normes minimales pour la surveillance des plages, incluant les compétences minimales requises des professeurs d’éducation physique, ne s’applique pas », a aussi fait savoir le ministère de l’Éducation par courriel.

« C’est un évènement tragique. Toutes nos pensées vont à la famille et aux proches du jeune nageur », a déclaré pour sa part la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest.

« Les entraîneurs ont dit avoir vérifié la présence de courants de retour ou de dangers avant de laisser les nageurs entrer dans l’eau », a mentionné le bureau du shérif, sans plus de détails.

Mme Rollinson est entraîneuse-chef de l’équipe de natation du collège Notre-Dame depuis septembre 2021, indique sa page LinkedIn. Elle est aussi entraîneuse de triathlon à Côte Saint-Luc Aquatique (CSLA).

« Nos énergies sont présentement mobilisées pour apporter le soutien nécessaire à toute la communauté éducative du Collège Notre-Dame », a indiqué la directrice des communications de l’établissement.