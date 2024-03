(Ottawa) La juge au procès des organisateurs du « convoi de la liberté » à Ottawa a accepté d’entendre les arguments de la poursuite selon lesquels Tamara Lich et Chris Barber auraient comploté pour organiser une manifestation illégale.

Laura Osman La Presse Canadienne

La Couronne a l’intention de démontrer que les preuves contre l’un devraient donc s’appliquer aussi à l’autre.

Les avocats de Mme Lich et de M. Barber ont demandé à la juge Heather Perkins-McVey de rejeter d’emblée cette thèse. Rien ne prouve, selon eux, que les deux accusés avaient conspiré ensemble dans un but illégal.

Tamara Lich et Chris Barber, pour leur rôle dans la manifestation d’Ottawa au début de 2022, sont accusés de méfait, d’intimidation et de plusieurs chefs liés au fait d’avoir conseillé à d’autres d’enfreindre la loi.

La juge Perkins-McVey affirme qu’il existe suffisamment de preuves circonstancielles pour entendre les arguments de la Couronne sur la question du complot, à la fin des procédures.

Le procès a débuté en septembre et devait initialement se terminer le 13 octobre dernier, mais il se poursuivra vraisemblablement un bon moment en 2024.