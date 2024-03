(Toronto) Un train de banlieue bondé de l’aéroport de Toronto a heurté et tué une fille de 14 ans et un garçon de 16 ans lundi soir, ont indiqué des responsables, alors que les enquêteurs cherchaient à comprendre comment les adolescents se sont retrouvés sur les voies.

La Presse Canadienne

« Il s’agit d’un incident tragique », a déclaré Martin Gallagher, directeur de l’exploitation de Metrolinx, l’agence provinciale qui exploite le train entre l’aéroport international Lester-B. -Pearson et la gare Union du centre-ville.

Plus de 200 personnes se trouvaient lundi soir à bord de l’UP Express en direction de l’aéroport lorsque le train a percuté des adolescents sur un tronçon de voie entre les gares, ont indiqué des responsables.

L’inspectrice de la police de Toronto Keri Fernandes a confié qu’il était impossible, pour l’instant, de savoir ce que les adolescents faisaient sur les voies ferrées et si des activités criminelles étaient impliquées.

« L’enquête est en cours », a-t-elle précisé mardi matin lors d’une conférence de presse.

Le Service de police de Toronto signale avoir reçu les premiers appels d’urgence à 22 h 05, lorsqu’une personne a été heurtée par un train près de la rue Weston et de l’avenue Eglinton Ouest. Mme Fernandes a indiqué que le premier appel au 911 provenait des opérateurs ferroviaires.

« Ces incidents sont traumatisants, tant pour les familles des victimes que pour les personnes impliquées dans le train », a-t-elle reconnu.

Metrolinx a expliqué que les passagers du train ont été retenus à bord pendant environ deux heures pendant que la police enquêtait. Ils ont ensuite été déposés à la gare de Mount Dennis. Les trains UP Express ont été suspendus pour le reste de la nuit, remplacés par des bus, mais le service ferroviaire a repris mardi matin.

M. Gallagher, qui est également directeur de la sûreté et de la sécurité de Metrolinx, a affirmé que l’une des priorités de l’agence serait de « s’occuper de la santé mentale des personnes impliquées », ajoutant que les opérateurs seraient en arrêt de travail pendant « un certain temps ».

Il a également mis en avant les efforts déployés par l’agence pour tenter de dissuader les gens de traverser les lignes ferroviaires sur son « long et vaste réseau ». Il a déclaré que l’agence installait des clôtures et de la verdure autour de certaines parties du réseau, effectuait un travail de sensibilisation dans les écoles pour discuter des dangers de l’intrusion et travaillait avec la police pour faire respecter la réglementation lorsque cela s’avère nécessaire.

« Nous prenons cela très au sérieux et nous faisons beaucoup pour dissuader les gens de traverser les lignes ferroviaires », a-t-il insisté.