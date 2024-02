Un influenceur français en cryptomonnaie pensait faire une bonne affaire en visitant le Québec avec un associé en décembre 2021 pour rencontrer un investisseur québécois. C’est plutôt un guet-apens qui les attendait dans un chalet des Laurentides. Séquestré et attaqué par trois assaillants armés, le Français s’est fait dérober son portefeuille de cryptomonnaie. Une histoire terrifiante qu’il raconte à La Presse.

« Ils ont ouvert la porte comme la police. Ils avaient d’énormes fusils. Ils m’ont mis en joue. “Tu as cinq secondes pour te mettre à genoux ou alors tu es mort.” À trois, il a fait clac, clac, clac [avec son arme]. Comme dans les films. »

Ce qu’il faut savoir Un influenceur français de cryptomonnaie a été ligoté, battu et volé dans un chalet des Laurentides en 2021. Le Québécois Michael-Elie Moussalem est accusé d’avoir comploté pour piéger l’influenceur. Le Procureur général du Québec veut confisquer 219 000 $ en cryptomonnaie à l’accusé.

Michael Monteverde raconte d’un trait au téléphone sa mésaventure digne d’un film hollywoodien. Des hommes cagoulés qui le ligotent, le battent et l’abandonnent gravement blessé. Tout ça pour récupérer son portefeuille de cryptomonnaie. Cette nuit-là, dans un chalet des Laurentides, le populaire influenceur français en crypto serait tombé dans un guet-apens orchestré par un Québécois de 28 ans.

Le Français ne s’en cache pas : il a eu peur de mourir. « J’ai eu beaucoup de chance », lance Michael Monteverde en entrevue avec La Presse.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE MICHAEL MONTEVERDE Le Français Michael Monteverde, influenceur de cryptomonnaie

Michael-Elie Moussalem, résidant de Mont-Royal, fait face depuis novembre 2022 à de multiples accusations criminelles dans cette affaire : vol qualifié, séquestration, voies de fait causant des blessures et complot. Son procès n’a pas encore eu lieu au palais de justice de Saint-Jérôme. Il bénéficie toujours de la présomption d’innocence.

Selon la théorie policière, Michael-Elie Moussalem aurait comploté avec des complices pour piéger l’influenceur français Michael Monteverde et son associé.

« [M. Moussalem], qui connaissait les victimes et savait qu’elles détenaient des cryptomonnaies d’importante valeur, a tout mis en œuvre afin de permettre le vol des cryptomonnaies des victimes, en les attirant et les piégeant au chalet », avance le Procureur général du Québec (PGQ) dans une requête visant à confisquer les biens criminellement obtenus de l’accusé.

Sous le pseudonyme « mickalamasse », le Français Michael Monteverde est suivi par 146 000 personnes sur Instagram et est très actif sur les réseaux sociaux, où il présente de nombreuses images de sa vie jet-set. Il se spécialise dans les investissements en cryptomonnaie.

L’influenceur gravement blessé

Michael Monteverde débarque au Québec le 15 décembre 2021, avec Antoine Luce, son partenaire d’affaires qui l’assiste dans la réalisation de capsules vidéo. Les trois hommes se connaissent déjà et travaillent sur un projet en lien avec la cryptomonnaie.

Selon la requête du PGQ, les deux victimes passent les deux premières nuits à Montréal, puis se rendent avec Michael-Elie Moussalem dans un luxueux chalet de Sainte-Anne-des-Lacs, dans les Laurentides. Les trois hommes skient au mont Saint-Sauveur en soirée, puis vont manger au restaurant. Vers 23 h, Moussalem quitte les lieux.

Seul M. Moussalem avait l’adresse, selon Michael Monteverde.

En pleine nuit, c’est le cauchemar. Trois individus masqués et armés débarquent dans le chalet. Téméraire, Michael Monteverde résiste à ses assaillants même s’il n’est qu’en sous-vêtements. « Je devais être fou. J’estime aujourd’hui que c’est de l’inconscience, mais je ne regrette pas », confie-t-il à La Presse.

Michael Monteverde reçoit un haut-parleur sur la tête, puis se bat au corps à corps avec un assaillant. Un deuxième individu met alors en joue le Français et brise au sol une bouteille. Pieds nus, M. Monteverde prend quand même la fuite et s’enferme dans la salle de bains.

C’était comme dans les films. Le gond a sauté, la porte s’est cassée. Ils poussaient. Un morceau de bois de la porte s’est cassé, je l’ai pris et j’ai frappé de toutes mes forces sur sa putain de main. Ils ont quand même réussi à rentrer, j’ai pris deux coups de bouteille. Michael Monteverde, influenceur français en cryptomonnaie

Une fois leur cible ligotée, les intrus tentent d’ouvrir son téléphone par la reconnaissance faciale. Mais le Français ferme les yeux et a le visage ensanglanté. Les assaillants lui plongent alors le visage dans une carafe d’eau, lui donnant l’impression de se noyer, raconte-t-il. Il finit par ouvrir les yeux.

Blessé et ligoté, Michael Monteverde tente maintenant de défaire ses liens. Son partenaire d’affaires le rejoint en rampant comme un ver de terre dans les escaliers. Il réussit alors à se lever et à couper les liens de son ami avec un couteau trouvé dans la cuisine.

PHOTO FOURNIE PAR MICHAEL MONTEVERDE Michael Monteverde avait le visage tuméfié et présentait plusieurs cicatrices après l’attaque.

Même gravement blessé, M. Monteverde prend le volant et se rend au poste de police. « Ils m’ont opéré à la tête. J’étais complètement défiguré », confie-t-il. Sur des photos et des vidéos montrées à La Presse, on peut voir l’étendue de ses blessures, dont une énorme plaie à une jambe. Cette blessure a pris de longs mois à guérir, dit-il.

Je suis plus parano maintenant, je fais plus attention. J’ai arrêté de travailler sur les réseaux sociaux pendant deux ans. Michael Monteverde, influenceur français en cryptomonnaie

219 000 $ en cryptomonnaie

Selon la requête du PGQ, les assaillants se sont enfuis avec les montres de luxe et les bijoux des victimes. Michael Monteverde s’est aussi fait voler 7,70 Etherum, soit environ 30 000 $ US. Ce magot en cryptomonnaie a été dirigé dans un compte appartenant à l’accusé après les évènements, allègue-t-on dans la requête.

Dans un autre dossier, Michael-Elie Moussalem est accusé de fabrication et d’utilisation de faux documents. Selon le PGQ, M. Moussalem a obtenu un prêt hypothécaire sur une copropriété de façon frauduleuse en 2022 en présentant de faux documents.

L’État québécois se tourne vers la Cour supérieure pour confisquer à l’accusé de nombreux biens qu’il aurait obtenus par des activités illégales, dont ladite copropriété. Aussi, le PGQ veut mettre la main sur le portefeuille de cryptomonnaie de M. Moussalem, évalué à 219 000 $, ainsi que sur de luxueux bijoux trouvés dans sa chambre au domicile de ses parents et dans un appartement.

Dans sa requête du 8 février dernier, le PGQ avançait que Michael-Elie Moussalem était « toujours en liberté, se cachant et fuyant la justice ». Or, selon son avocat, Michael-Elie Moussalem était présent virtuellement à plusieurs audiences, dont à la plus récente, le 19 février dernier.

« Les prétentions au soutien des accusations criminelles ainsi que les allégations du PGQ demeurent à être prouvées lors de procès à venir. M. Moussalem participera activement aux procédures et entend se défendre vigoureusement », soutient Me Maxime Raymond, dans un courriel envoyé à La Presse.

Le dossier a été remis au début de mars.