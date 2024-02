L’enquête, qui est prévue pour une semaine à Saskatoon, est requise en vertu de la loi, car Sanderson est mort pendant sa détention. Il s’agit d’établir quand et où Myles Sanderson est mort, et la cause de sa mort.

(Saskatoon) Un pathologiste a déclaré mardi, au deuxième jour de l’enquête du coroner de la Saskatchewan, que l’homme qui a tué 11 personnes et en a blessé 17 autres est mort d’une surdose de cocaïne après avoir été placé en garde à vue.

Kelly Geraldine Malone La Presse Canadienne

Myles Sanderson, 32 ans, était en fuite depuis plusieurs jours lorsque la police l’a rattrapé le 7 septembre 2022.

Il a souffert de troubles médicaux lors de son arrestation et a été déclaré mort à l’hôpital.

Plus tôt dans la journée, un détective de la police de Saskatoon qui a enquêté sur la mort en détention de Sanderson a également témoigné.

Le sergent Ken Kane a dit qu’il était l’un des agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) chargés d’examiner les actions de la police fédérale concernant la mort de Myles Sanderson.

Au cours de la première journée de l’enquête du coroner, lundi, les jurés ont vu une vidéo de la caméra de bord de la GRC d’une poursuite à grande vitesse et ont entendu comment une agente de la GRC a utilisé son véhicule pour percuter le camion que conduisait Sanderson.

Le camion est entré dans un fossé sur une route au nord de Saskatoon et l’enquête a révélé que Sanderson avait eu une urgence médicale alors qu’il était placé en garde à vue et qu’il était décédé à l’hôpital.

Trois jours avant d’être capturé, Sanderson s’est rendu de maison en maison dans la communauté crie de James Smith et dans le village voisin de Weldon, défonçant les portes et attaquant les gens.

Après les meurtres, Sanderson s’est rendu à Crystal Springs, un hameau du centre de la Saskatchewan, près de Wakaw, où il a pu échapper à la capture pendant trois jours et sept heures.

L’enquête a révélé comment un appel est arrivé à la police d’une femme qui a déclaré que Sanderson était entré par effraction chez elle et avait volé son camion. Cela a déclenché une recherche rapide dans tout le secteur à la recherche du camion et de Sanderson.

La vidéo présentée à l’enquête montre des policiers derrière le camion alors qu’il filait vers la circulation venant en sens inverse avant de heurter le fossé.

Cindy Ghostkeeper-Whitehead, travailleuse en bien-être familial pour la communauté crie de James Smith, a révélé que regarder les vidéos était très difficile. « On pouvait ressentir l’émotion dans la salle, a-t-elle commenté. Il y avait tout un mélange d’émotions, c’est certain. »

Une enquête distincte sur la tuerie a eu lieu le mois dernier, qui a examiné chacun des meurtres et émis plus de deux douzaines de recommandations.

Mme Ghostkeeper-Whitehead a confessé qu’elle espérait que la deuxième enquête contribuerait à donner un aperçu de certaines des questions sans réponse que la communauté se pose encore.

L’enquête, qui est prévue pour une semaine à Saskatoon, est requise en vertu de la loi, car Sanderson est mort pendant sa détention.

Il s’agit d’établir quand et où Sanderson est mort, et la cause de sa mort. Le jury, composé de six personnes, peut formuler des recommandations.