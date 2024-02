(Toronto) Les excuses présentées cette semaine par un chef de la police du sud-ouest de l’Ontario pour le temps qu’il a fallu pour porter des accusations d’agression sexuelle contre cinq joueurs d’Équipe Canada junior ont marqué une étape importante dans la reconnaissance du préjudice, mais il manquait des éléments clés nécessaires pour démontrer l’entière responsabilité et rétablir la confiance, selon des experts.

Paola Loriggio La Presse Canadienne

Lors d’une conférence de presse, lundi, à London, en Ontario, le chef de la police Thai Truong a présenté ses excuses à une plaignante et à sa famille au nom de la police pour avoir mis près de six ans à accuser cinq membres de l’équipe canadienne de hockey junior de 2018.

Mais le chef a refusé à plusieurs reprises d’expliquer pourquoi l’affaire avait été initialement classée sans accusation en 2019, ou ce qui a motivé la révision qui a conduit les enquêteurs à la rouvrir en 2022, citant le procès en cours. M. Truong a déclaré qu’il viendrait un moment où il pourrait fournir plus d’informations, ajoutant qu’il était « confiant » qu’une telle situation ne se reproduirait plus.

Aucune des allégations portées contre les joueurs n’a subi le test des tribunaux. Tous les cinq ont affirmé, par l’intermédiaire de leurs avocats, qu’ils se défendraient contre ces allégations.

Le chef a bien fait de reconnaître le retard et le fait que le préjudice qu’il a causé va « bien au-delà » de la plaignante, et a semblé sincère en exprimant ses regrets, selon Shannon Moore, professeure à l’Université Brock dont les recherches portent sur la justice réparatrice et les politiques tenant compte des traumatismes, de la pratique et de la pédagogie.

Cependant, « il reste encore beaucoup d’éléments nécessaires » pour aider à réparer une partie du mal causé, a-t-elle indiqué.

Des excuses efficaces doivent refléter « toute la vérité sur le préjudice causé », et cela va au-delà du simple temps qu’il a fallu pour porter des accusations, a-t-elle remarqué.

« C’est aussi ce qui s’est passé qui a conduit à ce retard : quelles mesures n’ont pas été prises, quelles mesures ont été prises. »

Il est également important de découvrir et de résoudre tous les problèmes systémiques qui ont conduit à la prise de décision, a-t-elle ajouté.

De plus, « il faut que des mesures soient prises pour que cela ait un sens, comme des changements au sein des forces de police, par exemple ».

La police peut être limitée dans ce qu’elle peut dire pour le moment, mais elle doit démontrer un « engagement absolu à agir lorsque certaines de ces limitations seront levées », a souligné Mme Moore.

« C’est une question de confiance. La confiance doit être reconstruite, car elle a été brisée. »

Dans une déclaration envoyée par courriel, M. Truong a déclaré que la conférence de presse de lundi visait à fournir un contexte aux accusations, sachant qu’il y aurait des limites à ce qui pourrait être révélé.

« Nous comprenons et reconnaissons qu’il y a plusieurs questions auxquelles nous n’avons pas pu répondre lors de la conférence de presse, mais comme je l’ai partagé avec le public, il y aura un moment et un endroit pour moi pour parler de ces questions lorsque l’enquête sera terminée. tout au long de la procédure judiciaire », a-t-il déclaré.

« Toute discussion sur les détails de l’enquête peut mettre en péril le succès de cette poursuite. Notre principale priorité à l’heure actuelle est de protéger l’accusation et de soutenir la victime de ce crime présumé très grave. »

Même si le chef doit être attentif au dossier criminel et à ce que les avocats de la défense pourraient soulever au procès, il existe des moyens d’indiquer que des mesures sont prises sans compromettre les procédures judiciaires, a soutenu Melanie Randall, professeure de droit à l’Université Western dont les travaux portent sur les questions de violence sexuelle, dont la responsabilité de l’État dans sa réponse à une telle violence.

M. Truong pourrait faire une « promesse explicite d’être pleinement disponible » à la fin du procès, avec un rapport détaillé et une surveillance externe, plutôt que d’offrir « un vague “nous ne pouvons pas parler de cela maintenant” », a-t-elle déclaré.

Le corps de police pourrait également intensifier son travail avec les groupes communautaires et les soutiens liés à la violence contre les femmes, afin que ces groupes puissent attester d’un « changement concret », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’une institution publique présente ses excuses, il est important que ses actions correspondent à ses paroles, a-t-elle affirmé.

« Les mots sont importants, mais les actes le sont encore plus. »