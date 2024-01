Importation de cocaïne à grande échelle Un des frères Scoppa arrêté et menacé d’extradition aux États-Unis

Roberto Scoppa, frère d’Andrew et de Salvatore Scoppa, des mafieux assassinés en 2019, a été arrêté mardi matin dans le démantèlement d’un réseau international d’exportation et de trafic de drogues entre le Mexique, les États-Unis et le Canada.