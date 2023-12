Un agriculteur qui transportait des enfants dans la pelle de son tracteur pendant une fête, et qui a tué trois enfants et une adulte, a écopé d’une peine de prison de six mois à domicile.

Une mère et sa fille de 1 an. Deux enfants de 4 et 5 ans. Quatre vies fauchées par la témérité d’Andreas Stroebele, un agriculteur qui transportait des enfants dans la pelle de son tracteur pendant une fête. Il s’en est tiré mercredi avec une peine de six mois de prison à domicile, une peine qui envoie un « message », selon le juge.

« Tout le monde est conscient que ce n’est pas une sentence de six mois, c’est une sentence à vie. Il la purge depuis le 1er juillet 2020. Il va l’avoir sur sa conscience toute sa vie. C’est indicible la souffrance qu’il doit avoir », a affirmé le juge Gaétan Dumas, très empathique à l’égard de l’accusé, au palais de justice de Granby.

Andreas Stroebele, 41 ans, devait avoir un long procès le printemps prochain sous des accusations de négligence criminelle ayant causé la mort. Mercredi matin, il a plutôt plaidé coupable à un chef de conduite dangereuse ayant causé la mort de trois enfants et d’une femme. Une ordonnance de non-publication protège leur identité.

Pendant une grande fête en juillet 2020 à Notre-Dame-de-Stanbridge, en Estrie, Andreas Stroebele conduisait son tracteur sur la voie publique. Une dizaine de personnes se trouvaient dans la pelle, dont plusieurs enfants. Un « évènement inconnu » a alors entraîné un véritable carnage sur la route. Ni l’alcool ni la vitesse ne sont en cause. Les circonstances de l’affaire – résumées sommairement par les avocats – demeurent toutefois très floues.

Ce jour-là, Andreas Stroebele a fait un « geste régulièrement posé par beaucoup de gens comme lui dans ce milieu [alors qu’]il n’y a jamais eu d’accident », a banalisé l’avocat de la défense, Me Michel Dussault.

Pour être reconnu coupable de conduite dangereuse, il faut que la conduite de l’accusé s’écarte de façon marquée de la conduite d’une personne raisonnable. Un tel crime n’est donc pas une simple erreur ou un « accident ».

Le juge Dumas, lui-même élevé à la campagne, a expliqué que « tout le monde » faisait comme l’accusé à l’époque, et que plusieurs le faisaient « encore aujourd’hui ».

C'est sur cette route que les trois enfants et la femme sont morts, à Notre-Dame-de-Stanbridge.

« Il faut que les esprits changent. Il faut envoyer le message : arrêter de promener des enfants dans une pelle de tracteur. À quel point ça devient criminel, c’est là, la question. Faut envoyeur un message que c’est devenu criminel », a conclu le juge Dumas.

« Il faut que le public comprenne que des actions comme ça sont dangereuses et peuvent avoir des conséquences dévastatrices », a plaidé la procureure de la Couronne Me Stéphanie Landry.

La peine de six mois de prison dans la collectivité suggérée par les parties est « très appropriée », selon le juge. « C’est la meilleure fin qui pouvait arriver dans ce dossier », a-t-il ajouté. Il s’agit d’ailleurs du dossier « le plus triste » de sa carrière de 20 ans à la magistrature.

Or, cette peine est particulièrement clémente pour un dossier de conduite dangereuse ayant causé la mort de quatre personnes. Par exemple, Éric Rondeau a été condamné plus tôt cette année à huit mois de prison ferme pour avoir tué un motocycliste en voulant éviter des canards sur la route.

Malgré la conclusion funeste, les avocats ont répété à quel point les parents des victimes n’en voulaient pas à Andreas Stroebele. « Ils n’ont jamais manifesté d’animosité ou de vengeance. Pour eux, c’est un accident. Même mon client se considère chanceux dans sa malchance. Le deuil a eu un effet terrible sur lui », a déclaré l’avocat de la défense.

« Ce sont des gens très souffrants. C’est accueilli avec soulagement par les personnes qui ont été témoins d’un drame avec des conséquences humaines très importantes », a renchéri la procureure de la Couronne.