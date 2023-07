Agression brutale au centre-ville

15 et 10 ans de prison pour avoir battu six personnes en 2019

Deux hommes dans la vingtaine liés aux gangs ont été déclarés délinquants à contrôler pour avoir pris part à l’agression violente et gratuite de six personnes en 2019 à la fermeture des bars au centre-ville de Montréal. Ils écopent par ailleurs de lourdes peines de prison : 15 ans pour le premier et 10 ans pour son complice.