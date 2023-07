Un individu prétendument relié aux gangs de rue d’allégeance rouge, que les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal ont déjà eu à l’œil dans le passé, a été accusé de trafic d’armes à feu, mardi, au palais de justice de Montréal.

Jordy Milius, 30 ans, résident du quartier Rivière-des-Prairies, a été arrêté par les enquêteurs de l’Équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu de la région nord-est du SPVM lundi, en compagnie d’un autre homme et d’une femme.

Il a été accusé de trafic d’une arme à feu, plus précisément d’un pistolet Girsan 9 mm, d’avoir eu cette même arme à feu en sa possession, d’avoir occupé un véhicule en sachant qu’un pistolet Glock et des munitions s’y trouvaient et d’avoir brisé une ordonnance lui interdisant de posséder une arme à feu.

Selon nos informations, Milius aurait vendu une arme à feu à un agent double du SPVM.

Ses deux coaccusés sont Renoldson Vil, 30 ans, et Florcy Bien-Aimé, 33 ans.

Vil est accusé de trafic d’arme à feu, d’avoir occupé un véhicule en sachant qu’un Glock 9 mm et des munitions s’y trouvaient et de possession d’une arme à feu prohibée, alors que Bien-Aimé fait face à un chef de possession d’une arme à feu prohibée.

L’homme et la femme habitent la même adresse dans l’arrondissement d’Anjou.

Les actes reprochés sont survenus vers le 26 avril et le 3 juillet.

Photo intrigante

Considéré par la police comme un membre de gang d’allégeance rouge, Milius aurait, selon des sources policières, gravité autour des Unit 44, un défunt gang impliqué dans des crimes violents visant des individus reliés à la mafia au début des années 2010.

Le 21 septembre 2016, un citoyen a vu Milius et un autre individu lié aux gangs, Jeff Joubens Theus, dévisser la plaque d’immatriculation de la Honda Accord appartenant à Milius, et a appelé les policiers.

Lorsque ceux-ci se sont présentés sur les lieux, ils ont arrêté les deux hommes et trouvé une arme à feu dans la voiture.

Sur Milius, dans le portefeuille de ce dernier, ils ont aussi découvert la photo d’un importateur de cocaïne habitant à proximité et celle d’un autre individu relié à la mafia.

Milius a été accusé de possession d’arme relativement à cette affaire, mais a bénéficié d’un arrêt des procédures par la suite.

Jordy Milius a plusieurs antécédents criminels.

Il a une cause de trafic de stupéfiants toujours active.

En 2013, il a été condamné à six mois d’emprisonnement pour trafic de drogue et a notamment reçu une peine de 15 jours pour une affaire de survenue en 2016.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.