L’autre justice

Une femme violée qui rencontre son agresseur en prison. Un adolescent qui s’excuse auprès de celui qu’il a heurté au volant. Des femmes autochtones qui dialoguent avec des évêques pendant tout un week-end. Les initiatives de justice réparatrice se déploient de plus en plus au Québec, qui fait même figure de modèle dans certains cas. À quel point cette « autre justice » est-elle une voie d’avenir ? La Presse se penche sur la question samedi, dimanche et lundi. À lire aujourd’hui : le Québec, un modèle en matière de justice réparatrice chez les adolescents. Une série de Caroline Touzin et de Katia Gagnon