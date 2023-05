Crime organisé

La nébuleuse montréalaise

Depuis la mort de Vito Rizzuto, le crime organisé montréalais n’a plus de parrain et a une structure cellulaire plutôt que pyramidale. Il est dirigé par un noyau de criminels influents, issus de la mafia, des motards et des gangs, autour duquel gravite une mosaïque d’individus et de clans qui s’échangent des services dans un contexte d’occasions d’affaires.