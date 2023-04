La police a récupéré le corps d’un bébé et d’une femme adulte dans le fleuve Saint-Laurent, vendredi.

(Québec) La police mohawk d’Akwesasne travaille avec Immigration Canada et le département de la Sécurité intérieure des États-Unis pour confirmer l’identité des huit migrants dont les corps ont été retirés du fleuve Saint-Laurent cette semaine.

La Presse Canadienne

Jeudi, la police a découvert les corps de cinq adultes et d’un enfant dans une zone marécageuse, et a récupéré le corps d’un bébé et d’une femme adulte vendredi.

L’un des enfants était citoyen canadien, et les victimes seraient d’origine roumaine et indienne.

La police mohawk n’a établi aucun lien direct entre la mort des huit migrants et la disparition d’un résidant d’Akwesasne, Casey Oakes, qui a été vu pour la dernière fois mercredi soir sur un bateau retrouvé jeudi à côté des corps des migrants. L’homme de 30 ans est toujours recherché par les autorités.

PHOTO FOURNIE PAR LE SERVICE DE POLICE MOHAWK D’AKWESASNE Casey Oakes

Akwesasne chevauche la frontière canado-américaine, avec des parties du territoire en Ontario, au Québec et dans l’État de New York.

Les autorités affirment que la géographie unique du territoire en fait un endroit populaire pour les passeurs, avec la police faisant 48 interceptions distinctes impliquant 80 personnes essayant d’entrer illégalement aux États-Unis depuis janvier.