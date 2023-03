Six corps ont été repêchés à cet endroit du fleuve Saint-Laurent, à Akwesasne.

Les six personnes retrouvées mortes jeudi dans le fleuve Saint-Laurent, dans la réserve d’Akwesasne qui chevauche le Québec, l’Ontario et l’État de New York, tentaient d’entrer illégalement aux États-Unis. Leur mort « bouleversante » n’a pas manqué de faire réagir partout sur la scène politique, vendredi.

« Les individus dont les corps ont été retrouvés semblent être membres de deux familles, l’une d’origine indienne et l’autre d’origine roumaine. Il s’agit de cinq adultes et un enfant », a déclaré Lee-Ann O’Brien, chef adjoint de la police locale, lors d’une conférence de presse vendredi matin.

Selon nos informations, l’enfant, âgé de moins de trois ans, avait la citoyenneté canadienne. Une autre personne manquerait encore à l’appel, d’après les renseignements obtenus. Il s’agirait d’un enfant d’origine roumaine en bas âge. La police a indiqué qu’elle attendait les résultats de l’autopsie et des analyses toxicologiques pour déterminer la cause des décès.

Tous les corps ont été retrouvés près d’un bateau renversé appartenant à un homme porté disparu de la communauté autochtone d’Akwesasne, a déclaré MmeO’Brien. Cet homme disparu se nomme Casey Oakes et les autorités sollicitent l’aide de la population locale afin de le localiser. « Nous pensons que [les victimes] tentaient d’entrer illégalement aux États-Unis depuis le Canada », a encore soutenu Mme O. Brien.

Wayne Green, dont la maison de trouve au bord de l’eau, près du lieu des recherches, n’est pas étonné de ce drame. « On voit régulièrement des gens se faire débarquer par des bateaux sur la rive, près de chez nous. Il y en a eu encore la semaine dernière chez mon voisin », confie-t-il, en faisant remarquer que la température était particulièrement froide et venteuse jeudi, et qu’il neigeait. « Ce sont souvent des Afghans ou des Pakistanais. Certains contrebandiers transportent n’importe quoi pour faire de l’argent, que ce soit des armes, de la drogue ou des gens », ajoute-t-il.

La macabre découverte avait été faite vers 17 h, jeudi, après que le bateau en question eût été repéré par un hélicoptère militaire, déclenchant une opération de recherche.

Sur place, près des îles Jaune et Saint-Régis, les recherches se poursuivaient vendredi. Un hélicoptère de la Sûreté du Québec s’est posé dans un secteur marécageux en milieu d’avant-midi, avant de survoler une portion de l’île Jaune pendant plusieurs minutes. Plusieurs bateaux, notamment ceux des pompiers d’Akwesasne, de la GRC et du Service de police Mohawk d’Akwesasne, aidés de plaisanciers bénévoles, effectuaient des recherches près des rives des deux îles. À leur retour sur la rive, vers 11 h 30, les participants aux recherches semblaient avoir récupéré un petit corps, dissimulé sous une bâche blanche.

Dans le spectre de Roxham

Le fait que cette tragédie survienne une semaine après la fermeture des points de contrôle non officiels à la frontière entre le Canada et les États-Unis, y compris le chemin Roxham, n’a échappé à personne. En point de presse, le premier ministre Justin Trudeau n’a cependant pas voulu établir de lien direct entre le resserrement des mesures à la frontière et ce drame.

« Il y a une enquête en cours, et je ne veux pas sauter sur les spéculations [sic] et les faits non confirmés qui circulent », a-t-il affirmé en point de presse à Moncton, au Nouveau-Brunswick, vendredi. « Il va falloir qu’on comprenne bien ce qui s’est passé pour pouvoir […] prendre les meilleures mesures pour protéger les gens vulnérables », a ajouté le premier ministre.

Tout cela survient en effet à peine sept jours après l’entente intervenue entre Ottawa et Washington intervenue pour fermer le passage du chemin Roxham, emprunté par des milliers de migrants pour entrer au Canada d’une manière irrégulière afin d’y demander l’asile. La brèche a été colmatée le soir même dès minuit, une situation que François Legault a ensuite qualifiée de « très belle victoire » pour le Québec.

Au Québec, le ministre François Bonnardel a indiqué en matinée que « [ses] pensées sont avec la communauté ce matin ». « Il y a une enquête en cours, on attend toujours les détails. La SQ est en soutien. On suit la situation de près », a-t-il expliqué sans donner plus de détails. Son cabinet n’a pas non plus souhaité s’avancer davantage à ce stade-ci de l’enquête.

Le critique en immigration de Québec solidaire, Guillaume Cliche-Rivard, a de son côté parlé d’une « terrible nouvelle », en se disant « de tout cœur avec les familles des victimes ».

« Je vais suivre l’évolution de ce dossier avec attention, mais rappelons que si on ne permet pas aux gens de passer par des postes frontaliers réguliers, ils vont continuer de traverser les frontières, par des chemins toujours plus dangereux. Ces drames humains peuvent être évités », a du même coup soulevé M. Cliche-Rivard, qui était avocat spécialisé en immigration avant d’être élu.

Au Parti québécois, le député Joël Arseneau a parlé vendredi d’une « triste nouvelle ». « Nos pensées sont avec les familles des victimes. Nous suivrons cette situation de près. » La députée libérale Virginie Dufour a déploré la « situation épouvantable », mais refuse de faire un lien direct avec la fermeture de Roxham. « On ne connaît pas les circonstances, on ne connaît pas d’où viennent ces gens, mais on n’a pas de détails. C’est vraiment un drame incommensurable, là, qu’on ne voudrait pas avoir à commenter », a-t-elle dit en marge d’un point de presse sur le logement à l’Assemblée nationale.

Elle affirme qu’une des « craintes qui a été évoquée » avec la fermeture du chemin Roxham était qu’elle puisse « créer d’autres mini-chemins », mais qu’il « n’y a pas de lien à faire » avec ce drame. « On ne peut pas faire de lien avec ce qui est à… les corps repêchés, malheureusement, on n’a aucun détail », a-t-elle dit.

Une réalité dans la région

À la fin du mois de janvier, la police mohawk d’Akwesasne avait d’ailleurs déjà reçu des plaintes concernant des « individus suspects » dans le village de Saint-Regis (Kana : takon). Des agents s’étaient alors rendus sur place avant d’y localiser quatre personnes identifiées comme des « ressortissants étrangers », qui ont par la suite été transférées aux équipes d’Immigration Canada.

À ce moment, la police locale avait invité sa communauté à « être consciente de son environnement, en particulier ceux qui résident près d’un réseau fluvial »

« Des personnes impliquées dans le passage de clandestins ont tenté d’utiliser les rives du Saint-Laurent dans les régions de Kana : takon et de Tsi Snaihne. Le trafic d’êtres humains est un crime ; non seulement cela pose de graves problèmes de santé et de sécurité pour la ou les personnes qui commettent l’acte, mais cela met en danger toute la communauté d’Akwesasne », avait alors martelé le corps policier.

Qui plus est, au début du mois de mars, un passeur américain a écopé d’une peine de cinq ans de prison pour trafic d’êtres humains après avoir aidé des ressortissants indiens à traverser du Canada vers les États-Unis en passant par le Saint-Laurent, dans ce même secteur. En avril 2022, le bateau de ce passeur avait coulé alors qu’il se trouvait sur la rivière Saint-Laurent, un affluent du fleuve. Les ressortissants avaient dû être secourus par le service de police mohawk.

Avec Charles Lecavalier et Mélanie Marquis, La Presse