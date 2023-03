Six corps trouvés à Akwesasne

Les victimes tentaient d’entrer illégalement aux États-Unis

Les six personnes retrouvées mortes jeudi dans le fleuve Saint-Laurent, dans la réserve d’Akwesasne qui chevauche le Québec, l’Ontario et l’État de New York, tentaient d’entrer illégalement aux États-Unis. Leur mort « bouleversante » n’a pas manqué de faire réagir partout sur la scène politique, vendredi.