Deux résidences ont été détruites par les flammes à Mascouche dans la nuit de mercredi à jeudi. On ne déplore aucun blessé et la cause de l’incendie est toujours inconnue.

Le Service de prévention des incendies de Mascouche est intervenu dans la nuit dans une résidence de la rue de Bayonne, près de la rue de Brest. Les flammes se sont ensuite propagées vers le domicile adjacent. Les occupants des deux maisons ont été évacués, alors que les pompiers sont parvenus à maîtriser les flammes.

On ignore pour le moment la cause de l’incendie.