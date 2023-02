À la mi-novembre, un vidéo avait largement circulé sur les réseaux sociaux et dans les médias, montrant « un individu qui encourageait deux chiens à attaquer à répétition un sanglier non muni de défenses et confiné dans un enclos, indique la SPCA.

Une enquête conjointe de la SPCA et de la Sûreté du Québec a mené à l’accusation d’un homme en Montérégie pour cruauté animale. Il serait responsable de l’attaque filmée de deux chiens sur un sanglier sans défense dans un enclos en novembre dernier. La vidéo avait été relayée sur les réseaux sociaux, choquant de nombreux internautes.

Dany Deschamps, âgé de 31 ans, a été arrêté et accusé mercredi matin à la suite d’une enquête du Bureau des enquêtes de la SPCA de Montréal, avec l’assistance de la Sûreté du Québec, a annoncé la SPCA par communiqué.

Le trentenaire est accusé d’avoir volontairement causé à un animal douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité et d’avoir volontairement négligé de fournir les soins convenables et suffisants à un animal. Il est passible d’une amende maximale de 10 000 $ et d’être incarcéré pour une durée maximale de deux ans moins un jour.

Il a comparu mercredi après-midi au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield et a été remis en liberté sous plusieurs conditions, dont « ne pas posséder, ni avoir la garde ou le contrôle d’un animal, ne pas habiter un lieu où se trouve un animal et ne pas être en présence d’un animal ».

Des images troublantes

À la mi-novembre, un vidéo avait largement circulé sur les réseaux sociaux et dans les médias, montrant « un individu qui encourageait deux chiens à attaquer à répétition un sanglier non muni de défenses et confiné dans un enclos, indique la SPCA, infligeant ainsi de graves blessures et de la souffrance pendant de longues minutes à l’animal ».

Les images auraient été tournées à Saint-Anicet, petite ville de la Montérégie près de la frontière américaine. Le maire de Saint-Anicet avait alerté la Sûreté du Québec après avoir été informé des faits, rapportait alors TVA Nouvelles. « Le Bureau des enquêtes de la SPCA de Montréal a aussitôt reçu de nombreux signalements et a ouvert une enquête criminelle. C’est à la suite de cette enquête qu’un individu a pu être identifié, puis arrêté », précise aussi la SPCA par communiqué.

« Les souffrances infligées au sanglier dans la vidéo qui a circulé en novembre dernier sont inouïes », estime Me Sophie Gaillard, directrice générale par intérim de la SPCA de Montréal, dans le communiqué. « La SPCA de Montréal est fière du travail effectué par son Bureau des enquêtes dans ce dossier et attend avec impatience que justice soit rendue. »

L’enquête est toujours en cours et d’autres personnes pourraient encore être rencontrées, est-il aussi précisé. Toute personne détenant des informations est invitée à communiquer de façon confidentielle avec le Bureau d’enquête de la SPCA de Montréal.