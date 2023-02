Robert Miller

« Dans notre temps, on l’aurait arrêté »

Le milliardaire montréalais Robert Miller avait recours à des services de prostitution juvénile dans la deuxième moitié des années 2000 et la preuve était amplement suffisante pour l’accuser au criminel, assurent à La Presse deux enquêteurs qui ont passé des mois à documenter ses faits et gestes. Plusieurs intervenants proches du dossier soulignent combien les autorités étaient alors sous pression face au bataillon d’avocats mobilisé par l’homme d’affaires, qui n’a jamais été arrêté et maintient son innocence.