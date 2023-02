Personnes disparues

La SQ et le SPVM mettent les bouchées doubles

Le 18 août 2016, Marie-Claude Hébert a rédigé une lettre dans laquelle elle affirmait vouloir arrêter de lutter. Elle l’a déposée sur sa table de cuisine, à côté de son testament, a quitté son appartement de Plessisville et n’a plus jamais été revue, ni vivante ni morte. Depuis plus de cinq ans, sa famille vit dans l’inconnu.