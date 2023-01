Vidéoclips de rap commémorant des victimes tombées sous les balles, provocations sur l’internet et alliances entre bandits : une guerre entre deux gangs de rue de Laval serait la toile de fond des nombreuses fusillades survenues ces dernières années, dont la tentative de meurtre en plein jour dans un centre commercial bondé de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, à Montréal, en septembre 2021.

C’est du moins ce qui ressort des rapports d’analyse et du témoignage de Karine Tétreault, experte en gangs de rue pour le Service de police de Laval (SPL). Elle a témoigné lundi après-midi alors que le procès d’Emmanuel Love Lubérisse, Rodolph Surin et Jean Rhodny Surin se poursuivait au palais de justice de Montréal.

Cédrick Dorval, alias Mad Taz, a été visé par six projectiles d’arme à feu dans une fusillade survenue en plein jour dans le stationnement d’un centre commercial bondé le 12 septembre 2021. Un employé d’un restaurant avait d’ailleurs échappé de peu aux balles.

Emmanuel Love Lubérisse, Rodolph Surin et son frère Jean Rhodny Surin sont soupçonnés d’être les complices du présumé tireur Marion Jude Lovinsky, dont le procès est prévu plus tard cette année.

Les trois accusés sont affiliés au 24 Gang, gang de rue d’allégeance rouge de Saint-François, à Laval, selon les rapports d’analyse de Karine Tétreault. Les 24 sont, selon son témoignage, impliqués dans un violent conflit avec un autre gang lavallois d’allégeance bleue.

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM Emmanuel Love Luberisse, du 24 Gang

« Ce gang bleu n’a actuellement pas de nom connu et, pour des fins de référence, il est surnommé 2die4 », a expliqué l’experte en gangs de rue devant le juge Jean-Jacques Gagné.

Selon la théorie de la poursuite, les trois hommes sont impliqués dans ce violent conflit dont les grandes lignes et différents acteurs ont été exposés en salle d’audience. Le trio était présent lors de la tentative de meurtre survenue aux Galeries Normandie.

Vieux conflit, nouvelles victimes

« Les accusés et la victime Cédrick Dorval sont connus du Service de police de Laval pour être reliés à deux gangs violents dont le conflit est à l’origine de nombreux évènements de décharge d’armes à feu dans les rues de Laval et de Montréal au cours de la dernière décennie », précise un rapport d’analyse présenté en cour et obtenu par La Presse.

Le conflit en question date de 2003 entre deux gangs lavallois, selon Karine Tétreault. Le meurtre de Rodney Jean-Paul survenu le 1er septembre 2003 serait à l’origine du conflit. Jean-Paul a été abattu d’une balle dans la tête par des sujets du gang de Saint-François. Ces derniers ont été inculpés pour cet homicide.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Widny St-Vil, du 24 Gang

Cette sanglante querelle a été envenimée par le meurtre de Widny St-Vil, jeune homme lié au 24 Gang. La victime était proche de Josué Frenel Bois, alias Juiceman, une des têtes d’affiche du gang de Saint-François, a souligné Mme Tétreault. C’est d’ailleurs lors du tournage d’un vidéoclip en septembre 2020 que le jeune homme surnommé Tree avait été abattu. Emmanuel Love Lubérisse était alors présent.

Plusieurs extraits des vidéoclips du rappeur lavallois originaire de Saint-François ont été présentés en salle d’audience afin de prouver son lien avec les trois accusés et une alliance entre les gangs en conflit.

L’un de ses vidéoclips en hommage à St-Vil a été présenté en salle d’audience afin d’illustrer le conflit en cour.

Dans le morceau intitulé Normal, Juiceman sous-entend qu’il vengerait la mort de son ami, explique l’experte.

Cédrick Dorval, la victime dans la fusillade des Galeries Normandie, aurait lui aussi des liens avec des membres d’un gang de rue d’allégeance bleue, désigné par la police comme étant 2die4.

Alliances, rivalités… et vidéoclips

La collecte d’informations des policiers se fait entre autres par une surveillance accrue des sujets d’intérêt, mais également en observant leurs publications sur les réseaux sociaux et les vidéoclips rap de certains membres, a expliqué l’experte en matière de gangs de rue au juge Gagné.

Selon elle, le 24 Gang est allié aux Flame Head Boys (FHB), autre gang de rue lavallois qui serait impliqué dans plusieurs fusillades récentes.

Cette alliance est illustrée dans le vidéoclip Zone 01 & Zone 02 présenté en cour lundi. On peut y voir les accusés Lubérisse et Jean Rhodny Surin aux côtés des rappeurs. Zone 1 désigne le secteur de Saint-François, alors que Zone 2 représente celui des FHB.

« Le 24 GANG affiche également son association au PROFIT KOLLECTAZ, gang du secteur de Rivière-des-Prairies à Montréal, dont le conflit sanglant avec les ZONE 43 de Montréal-Nord a largement défrayé les manchettes récemment », précise Mme Tétreault dans son rapport écrit présenté en cour.

Les rouges ne sont pas les seuls à s’être trouvé des alliés. « Les sujets [du gang 2die4] s’affichent sur les réseaux sociaux avec un gang du quartier Villeray à Montréal, surnommé VILLERAY 99 », a-t-elle indiqué.

Dans une capture d’écran d’un vidéoclip de Pierre-André « Bouldat » Baptiste, considéré par la police comme un membre du 24 Gang, le rappeur affiche sa rivalité avec les 99 de Villeray, selon un des rapports d’analyse cités en salle d’audience.

CAPTURE D’ÉCRAN D’UNE VIDÉO Le 24 Gang affiche sa rivalité avec le 99 Villeray.

« Netbanging »

« Nous observons une croissance fulgurante de l’utilisation des réseaux sociaux par les gangs de rue à des fins criminelles, phénomène appelé le “cyberbanging” ou le “netbanging” », indique le rapport de l’experte en gangs de rue.

Les criminels utilisent ces plateformes pour provoquer et menacer leurs rivaux, pour publiciser leur règlement de comptes et localiser leurs ennemis. Certains gangs font également le suivi du « score » sur les réseaux sociaux, référant au décompte des cibles atteintes par balle.

Le 21 août 2022, une vidéo en direct sur le compte Instagram associé à Marlon Étienne Lafontant (alias Rach) est rediffusée par une tierce partie. Lafontant, arrêté l’été dernier et considéré par la police comme un membre des FHB, se fait alors menacer de mort. Le « score » est évoqué à plusieurs reprises. Plusieurs messages sont également échangés durant la diffusion, et deux commentaires provenant du compte treevilleray997 suggèrent à Rach « d’aller aider ses amis qui se font tirer au lieu de rester chez lui », indique le rapport présenté en cour.

Le procès se poursuit vendredi prochain. Me Matthew Ferguson et Me Émilie Robert représentent le ministère public. Me Danièle Roy, Me Anthony El-Haddad et Me Ludovic Dufour défendent les accusés.

Alliance 1 Bleus de Laval : secteur Duvernay-Est. Le gang n’a pas officiellement de nom, mais la police l’identifie comme 2die4.

99 : secteur Villeray, à Montréal

Alliance 2 24 Gang : secteur Saint-François, aussi appelé Zone 1. Ses membres sont d’allégeance rouge, mais portent le mauve. Flame Head Boys (FHB) : secteurs Laval-des-Rapides et Pont-Viau, aussi appelés Zone 2 ou Dirty L’s. Ses membres sont d’allégeance rouge. Profit Boys ou Profit Kollektaz : secteur Rivière-des-Prairies, à Montréal. Ses membres sont d’allégeance rouge, mais portent la couleur verte. Ils sont également en conflit avec les 43 de Montréal-Nord.