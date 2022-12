Fraude de 3 millions en prêts et bourses à l’étranger

Un réseau de fraudeurs de prêts et bourses a été démantelé par la Sûreté du Québec au terme d’une longue enquête. Les complices auraient tenté de frauder plus de trois millions de dollars à l’État grâce à un stratagème visant à détourner l’aide financière pour des études à l’étranger.

La tête dirigeante de ce réseau serait Jordyson Telfort, un résidant de Boucherville de 28 ans. Il fait face à des accusations de fraude, de faux, de voies de fait, d’agression armée et de menaces, selon le mandat d’arrêt émis le 5 décembre au palais de justice de Montréal.

Huit hommes et une femme ont été arrêtés mercredi à Saint-Lambert, Mirabel, Québec, Pont-Rouge par le Service des enquêtes sur les crimes économiques de la Sûreté du Québec. D’autres individus ont été arrêtés en Ontario. Bernard Fortin, de Pont-Rouge et Jonathan Maurice Koud Ondon, de Toronto, sont accusés de fraude en vertu du même mandat que Telfort.

Selon la thèse de la SQ, le réseau avait un modèle pyramidal. Ainsi, le dirigeant du réseau recrutait des étudiants, qui recrutaient ensuite d’autres étudiants. Ces derniers postulaient alors à des programmes étatiques d’aide financière pour poursuivre des études à l’étranger.

Toutefois, les étudiants complices ne séjournaient jamais à l’étranger et refilaient une partie des prêts et bourses obtenus frauduleusement au maître d’œuvre du réseau. Les complices ne se connaissaient pas entre eux, puisque tout passait par la tête dirigeante. Il y avait d’ailleurs une cellule à Montréal et une autre à Québec. Ils auraient amorcé ce stratagème en août 2017.

« Le montant total de la fraude, incluant les tentatives d’obtention de prêts et bourses, s’élève à plus de trois millions de dollars », indique la SQ dans un communiqué. Le montant réellement fraudé n’a toutefois pas été précisé par les forces de l’ordre.

Les neuf accusés doivent comparaître le 1er février 2023 au palais de justice de Montréal.

La présumée tête dirigeante, Jordyson Telford, est accusée de fraude et de fraude à l’identité dans une autre affaire. Des accusations déposées en décembre 2021 au palais de justice de Montréal.