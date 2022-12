(Montréal) Une piétonne a perdu la vie après avoir été heurtée par une voiture vendredi soir à Montréal.

La Presse Canadienne

La collision est survenue vers 20 h 50 sur le boulevard Angrignon, près du boulevard Newman, dans l’arrondissement de LaSalle.

« Selon les premières informations recueillies auprès de témoins, le véhicule circulait en direction sud sur le boulevard Angrignon. La collision a possiblement eu lieu lorsque la piétonne aurait tenté de traverser la rue en direction est, entre deux intersections », a indiqué l’agente Gabriella Youakim, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

La femme, âgée de 80 ans, a subi des blessures au haut du corps. Elle était dans un état critique lors de son transport à l’hôpital, où elle a succombé à ses blessures.

Le conducteur, un homme âgé de 40 ans, n’a pas été blessé.

« L’alcool et la vitesse ne seraient pas en cause. Une scène a été érigée et les enquêteurs du module collision se sont déplacés sur le périmètre afin de déterminer les causes et circonstances de cette collision », a précisé l’agente Youakim.

L’enquête du SPVM se poursuit