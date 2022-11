La Sûreté du Québec vient d’ouvrir une enquête sur une tentative d’extorsion dont l’homme d’affaires Tony Accurso est la cible depuis le début du mois de novembre.

Il y a dix jours, quatre individus, dont deux mineurs, ont été appréhendés par les policiers de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes. Dans le véhicule des suspects, les agents ont découvert du matériel incendiaire et la police croit que cette fois-ci, c’est la résidence de l’homme d’affaires, et non celle de l’un de ses enfants, qui était ciblée.

Selon nos informations, au cours des dernières semaines, l’homme d’affaires aurait reçu une série de messages textes menaçants et sans équivoque d’un individu ou d’un groupe qui lui réclamerait plus de 100 000 $.

Tony Accurso a rencontré les enquêteurs de la Régie de police du Lac de Deux-Montagnes la semaine dernière pour déposer une plainte, mais le dossier a été transféré à la SQ qui mènera l’enquête.

De la fin juillet à la mi-octobre, les enfants de Tony Accurso ont été les cibles de plusieurs méfaits. À cette époque, l’homme d’affaires n’avait pas encore reçu de menaces et l’une des hypothèses privilégiées par les policiers de Deux-Montagnes était un conflit commercial entre les membres de la famille.

Pour le moment, rien n’indique que les méfaits visant les enfants sont reliés avec la tentative d’extorsion dont est victime leur père, et quelqu’un ou un groupe pourrait donc tenter de profiter des circonstances.

« Le dossier de M. Accurso a été transféré à la Sûreté du Québec car les affaires d’extorsion ne relèvent pas des corps de police de niveau 1 et 2 comme le nôtre », explique l’inspecteur Jean-Philippe Labbé de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes.

« Par contre, pour l’instant, les dossiers de méfaits de cet été visant les membres de la famille Accurso demeurent sous la responsabilité de la Police de Deux-Montagnes. De nouveaux éléments ont fait progresser l’enquête et les hypothèses demeurent les mêmes. Mais si, dans son enquête, la Sûreté du Québec constate qu’il y a des liens avec le dossier de M. Accurso, on réévaluera la situation », ajoute M. Labbé.

La vague de méfaits touchant les enfants Accurso a débuté au début du mois de juillet, alors que le VUS Range Rover blanc de la conjointe du fils de Tony Accurso, Giovanni, a été ciblé par un incendiaire.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE La résidence de sa fille Lisa et de Karol Fortin qui a été complètement détruite par un incendie le 11 octobre dernier.

Le 24 août, des coups de feu ont été tirés vers la maison voisine, sans faire de blessés, mais tout indique que le tireur a fait erreur sur la résidence.

Deux jours plus tard, de nouveaux coups de feu ont été tirés, cette fois-ci sur la maison de Giovanni Accurso.

Enfin le 11 octobre, c’est la résidence de sa fille Lisa et de Karol Fortin qui a été complètement détruite par un incendie.

Les quatre jeunes arrêtés près de la maison de Tony Accurso avec du matériel incendiaire dans la nuit du 21 novembre ont été libérés sur promesse de comparaître et leur dossier revient en cour en mars prochain.

Au moins deux d’entre eux sont des résidents de Montréal-Nord. Ils ne seraient pas connus des policiers.

La Presse a tenté de joindre M. Accurso mais son avocat, Me Marc Labelle, nous a indiqué que l’homme d’affaires ne voulait pas émettre de commentaire.

