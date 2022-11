Une policière de Laval a été suspendue mercredi après que son employeur eut appris qu’elle était la conjointe de l’un des présumés trafiquants de drogue et d’armes arrêtés mercredi par les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal.

Daniel Renaud Équipe d’enquête, La Presse

Selon nos informations, lorsque les enquêteurs de la Division du crime organisé du SPVM ont arrêté l’un des suspects tôt le matin à son domicile de Laval, les patrouilleurs lavallois qui les assistaient ont reconnu leur collègue de travail qui se trouvait elle aussi dans la résidence.

« La policière a été suspendue avec traitement le temps qu’une enquête administrative soit faite. Tous ses accès aux locaux du SPL lui ont été coupés », a indiqué à La Presse la porte-parole du Service de police de Laval, Geneviève Major, sans donner plus de détails.

D’après nos renseignements, la policière, qui serait âgée d’une trentaine d’années, compterait moins de cinq ans d’ancienneté.

En aucun temps, elle n’aurait été ciblée dans l’enquête du SPVM et elle n’a pas été arrêtée.

C’est lorsqu’elle est entrée au travail plus tard dans la journée que ses supérieurs lui ont annoncé qu’elle était suspendue.

25 kg par semaine

Son conjoint, ainsi qu’une huitaine d’autres hommes et femmes ont été appréhendés dans le cadre d’une importante enquête du SPVM baptisée Auxo et par laquelle les limiers ont démantelé un prolifique réseau indépendant de trafiquants de stupéfiants et d’armes à feu issus des gangs de rue.

Les membres du réseau s’approvisionnaient dans la région de Toronto et fournissaient de la marchandise à des organisations criminelles des couronnes sud et nord de Montréal.

Ils pouvaient écouler jusqu’à 25 kilogrammes de cocaïne par semaine.

Durant leur investigation, les enquêteurs ont saisi pour 4 millions de drogues diverses dont de la cocaïne, du crystal meth et du fentanyl, une somme d’argent de 1,3 millions de dollar et huit armes à feu, dont une carabine d’assaut de type AR-15.

Le chef présumé du réseau, Emmanuel Roy-Puthyra est activement recherché. L’homme de 35 ans fait face à des accusations de gangstérisme, trafic de stupéfiants et possession d’armes en vue d’en faire le trafic.

