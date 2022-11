Un homme de 35 ans a été arrêté à Saint-Vincent-et-les-Grenadines et extradé à Montréal mercredi pour un meurtre commis dans la métropole en 2016, a annoncé le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) par communiqué.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Louis-Samuel Perron La Presse

Shamora Robertson est accusé du meurtre de Gilbert Nshimiyumukiza, abattu par balle pendant un braquage mené par quatre hommes en 2016 à Ahuntsic-Cartierville. Le colocataire de la victime, sur place au moment des faits, a été battu à coups de bâton de baseball, mais il a survécu.

Le suspect doit comparaître jeudi au palais de justice de Montréal. Son arrestation découle « d’une enquête policière de longue haleine à laquelle ont collaboré étroitement la Gendarmerie royale du Canada, les autorités américaines et la police de [Saint-Vincent-et-les-Grenadines] ».

Deux autres hommes, Jermaine Carlton Gero et Nikita Hunt, ont été arrêtés et ont respectivement plaidé coupable à des accusations de meurtre non prémédité et d’homicide involontaire en lien avec cette affaire en 2018. Un autre suspect est toujours recherché par les policiers, a indiqué le SPVM.

Le meurtre remonte au 30 avril 2016. Jermaine Carlton Gero, Nikita Hunt et Shamora Robertson sont entrés de force dans l’appartement de Gilbert Nshimiyumukiza sur la rue Grenet, dans le quartier Cartierville. « Où est mon argent ? », a alors crié Robertson.

Jermaine Gero a pointé une arme à feu vers Nshimiyumukiza et forcé le réfugié rwandais de 30 ans à s’asseoir sur le sofa aux côtés de son colocataire. Peu de temps après, un quatrième homme est entré dans l’appartement et s’est approché du colocataire. « Qui dit de la merde ? », lui a-t-il lancé, avant de lui asséner un coup de bâton de baseball.

Cinq minutes plus tard, Jermaine Gero a tiré une balle dans la tête de Nshimiyumukiza. Tout le monde a figé quelques secondes, puis les quatre assaillants ont quitté l’appartement par une fenêtre. Leur sortie a été filmée par une caméra de surveillance à l’extérieur.

Nikita Hunt s’est fait prendre deux mois plus tard par les autorités avec l’arme du crime dans son sac. L’ADN du tireur a également été retrouvé sur un morceau de gant retrouvé à quelques mètres de la fenêtre de l’appartement.

« Toute personne détenant des informations est invitée à communiquer avec le 911 ou avec un poste de quartier », peut-on lire dans le communiqué du SPVM, toujours à la recherche du quatrième suspect. « Il est aussi possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal. ca. »