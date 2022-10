Violence conjugale psychologique

Un ex-policier jaloux et contrôlant évite la prison

Un ex-policier de Trois-Rivières « jaloux et contrôlant » qui a fait vivre l’enfer de la violence conjugale à deux femmes s’en est tiré vendredi avec un casier judiciaire et une probation de trois ans, alors que la Couronne réclamait 11 mois de prison. David Ross espère toujours redevenir policier et enseigner à l’École nationale de police.