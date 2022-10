Une bagarre générale a éclaté ce week-end entre les partisans et les joueurs de deux équipes lors d’un match de la Première Ligue de Soccer du Québec (PLSQ), à Dollard-des-Ormeaux. Des sanctions ont été annoncées mercredi contre les deux formations.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Certes, un match peut être intense, mais les évènements lors de ce duel dépassent largement le cadre normal d’un match de haut niveau, et je les condamne fermement », a expliqué jeudi l’adjoint au commissaire de la PLSQ, Martin DesGroseilliers.

L’affaire est survenue samedi soir dernier, lors d’un match opposant les équipes d’Outremont et de Saint-Laurent. Dans une vidéo diffusée mercredi par TVA Nouvelles, on peut voir des partisans en train de se pousser et se frapper, sur les lignes de côté. Des joueurs se joignent ensuite à la mêlée, qui se transforme finalement en bataille générale avec des dizaines de personnes impliquées. Des bâtons de baseball auraient notamment été utilisés, ont confirmé des sources policières.

Au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la porte-parole Mariane Allaire Morin a expliqué que plusieurs appels ont été faits au 911 samedi dernier en lien avec cette affaire, autour de 19 h 30.

« Quand les policiers sont arrivés sur les lieux, l’altercation était terminée, les partisans impliqués avaient quitté, et il n’y avait aucun blessé. Mais malgré tout, les arbitres ont décidé de mettre un terme à la partie par mesure de sécurité », a-t-elle relaté.

Des conséquences

Pour l’instant, aucune personne n’a été arrêtée par les autorités, qui ont toutefois ouvert une enquête. « Il y a probablement des voies de fait qui ont été commis », a reconnu mercredi l’agente Allaire Morin, en appelant toute victime potentielle à se manifester à son poste de quartier.

La PLSQ, une ligue semi-professionnelle qui existe depuis 2012, affirme avoir infligé « une défaite par défaut aux deux équipes », comme « les partisans et quelques joueurs » des deux camps « sont conjointement impliqués et responsables de cette bagarre ». « De plus, le match de demi-finale de Coupe PLSQ impliquant le CS St-Laurent se jouera à huis clos, donc sans aucun spectateur. Le choix du terrain est à déterminer », a poursuivi la direction, en parlant « d’incidents inacceptables ».

« Peu importe le niveau et l’enjeu sportif, la priorité sera toujours la sécurité des joueurs et joueuses, des arbitres et des spectateurs lors d’un match », a d’ailleurs insisté M. DesGroseillers à ce sujet.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont condamné que des évènements pareils donnent une mauvaise image de la ligue, mais aussi du sport en lui-même. L’Association Régionale de Soccer du Lac St-Louis a aussi condamné les évènements, survenus sur son territoire, en promettant de « mettre en place des mesures afin d’éviter que ce genre de gestes se reproduise dans leur région ».