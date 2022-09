Quatre adolescents âgés entre 14 et 16 ans ont été arrêtés par la police de Montréal en lien avec l’agression au couteau survenue vendredi dernier, dans la cour d’une école secondaire d’Anjou.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a confirmé l’information vendredi en début d’après-midi. Les quatre principaux suspects, qui ne sont pas identifiés en raison de leur jeune âge, ont été interpellés durant la journée de jeudi, soit six jours après l’agression initiale.

Celle-ci s’était produite vendredi dernier, aux alentours de 16 h, dans le stationnement de l’école secondaire d’Anjou, non loin de l’intersection des avenues Chénier et de l’Aréna. Un adolescent de 14 ans avait alors été poignardé.

Selon des témoins de la scène, la victime aurait été blessée par une arme tranchante à la suite d’un conflit qui aurait dégénéré. Le jeune homme a été transporté à l’hôpital. Sa vie n’est pas en danger, malgré les blessures qui lui ont été infligées. Les suspects avaient alors pris la fuite avant l’arrivée des patrouilleurs.

Dans un communiqué, le SPVM a précisé vendredi « qu’au moins trois suspects auraient attaqué la victime ». « L’un d’entre eux aurait alors sorti un couteau pour la poignarder à plusieurs reprises. Une deuxième victime, qui tentait d’aider son ami, aurait également été blessée », a aussi précisé le corps policier.

« Enquête éclair »

Les enquêteurs affirment que ce sont « la couverture de la scène, la rencontre de témoins, l’analyse des images circulant sur les réseaux sociaux ainsi que le visionnement des caméras de vidéosurveillance » qui ont permis d’identifier les quatre suspects, puis de procéder à leur arrestation.

D’ailleurs, les autorités ont parlé vendredi d’une « enquête éclair », saluant au passage « le travail conjoint et rapide des enquêteurs, soutenus par les patrouilleurs de six postes de quartier, depuis la couverture de la scène jusqu’au dénouement de l’enquête », qui a permis « d’éviter des représailles de part et d’autre ainsi que la possibilité que de tiers innocents soient blessés ».

Le SPVM dit vouloir profiter de ces évènements pour rappeler que « les écoles doivent demeurer des lieux sécuritaires et propices à l’épanouissement des jeunes ». « Tolérance zéro. Les victimes et les écoles pourront toujours compter sur la collaboration de leur service de police », a-t-on insisté.

Une enquête est toujours en cours malgré ces nouvelles arrestations. Toute personne détenant une information pertinente en lien avec l’évènement, ou toute autre expression de violence, est invitée à contacter le 911, ou encore son poste de quartier. Le centre anonyme et confidentiel Info-Crime Montréal peut être joint au 514-393-1133. Des formulaires de signalement peuvent également être remplis en ligne.

Rappelons qu’un adolescent de 16 ans avait été poignardé jeudi après-midi, devant une école secondaire du quartier Saint-Michel. Il s’agissait alors du quatrième évènement violent impliquant des jeunes près d’une école en moins de deux semaines. Des évènements violents ont aussi eu lieu à Vaudreuil-Dorion et au collège de Maisonneuve, au cours des derniers jours.