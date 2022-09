Menaces contre des élus et une juge

Un Montréalais pourrait écoper d’un an de prison

Un Montréalais qui a lancé des menaces aux premiers ministres François Legault et Justin Trudeau, à la ministre Geneviève Guilbault et à une juge pourrait écoper d’une peine allant jusqu’à un an. Il s’agit d’accusations « sérieuses », selon un juge, qui a tenu à défaire le mythe voulant que les politiciens soient « capables d’en prendre ».