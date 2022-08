Le gouvernement de François Legault fait les choses à distance et n’investit pas suffisamment dans la prévention et la répression dans le dossier de la violence armée qui connaît une flambée dans les rues de Montréal.

Nicolas Bérubé La Presse

C’est ce qu’ont déclaré jeudi des chefs de partis de l’opposition provinciaux québécois, au surlendemain de deux meurtres survenus dans des endroits achalandés, en plein jour, dans la métropole.

« Sur la question de la violence à Montréal, François Legault fait un Zoom, un tweet, a dit la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade. Nous, sur le terrain, ce qu’on voit, c’est que ça se détériore chaque fois un peu plus. »

Mme Anglade s’exprimait rue Saint-Denis, près de l’UQAM, devant la pizzeria Napoli, où Diego Fiorita, un client régulier de l’établissement, a été tué par un assaillant sur la terrasse mardi après-midi. Réservée aux piétons pour l’été et munie de plusieurs terrasses et autres aménagements, cette section de la rue Saint-Denis était très achalandée au moment où le crime a été commis.

« On a nos enfants qui viennent ici régulièrement, j’ai des employés dont les enfants travaillent ici, a poursuivi Mme Anglade. C’est une rue qui est fréquentée par tout le monde, par des étudiants, par des touristes… En plein jour, on peut avoir quelqu’un qui décide de tirer, comme un bar ouvert. Cette situation n’est plus acceptable. »

Mme Anglade propose d’investir dans l’augmentation du nombre de policiers à Montréal. « Ce sont aussi 90 millions de dollars qui devraient être investis en matière de prévention, ça fait des mois qu’on le dit. »

La candidate a aussi appelé à un meilleur financement de la Ville de Montréal sur cette question. « Chaque jour est pire que le jour précédent. Il faut être sur le terrain, parler aux gens et trouver des solutions concrètes. »

Dans une note envoyée aux médias jeudi, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, et le député sortant d’Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, ont dit être inquiets de constater que le crime organisé est de plus en plus à l’aise d’agir en toute impunité, en tout lieu et à toute heure à Montréal.

« Je comprends l’inquiétude de la population et je la partage : il faut arrêter l’hémorragie, a déploré Gabriel Nadeau-Dubois. Les fusillades perpétrées dans les derniers jours par le crime organisé sont la goutte qui fait déborder le vase : il faut poser des gestes maintenant pour que les policiers soient en mesure de faire adéquatement leur travail dans la lutte contre le crime organisé. Où était la CAQ de François Legault pendant tout son mandat à l’Assemblée nationale ? Montréal n’est pas et n’a jamais été une priorité pour François Legault. »

Duhaime veut 400 nouveaux policiers

De passage à Montréal-Nord, Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), a aussi reproché au premier ministre Legault de gérer la crise de loin.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime



« Je pense que la première chose à faire, c’est de venir avec la population, de parler aux gens, et j’espère que François Leguault va le faire. […] Le gouvernement aujourd’hui se mêle de tout, mais il ne se mêle pas de ce qui est essentiel et fondamental : assurer notre sécurité dans nos rues. »

M. Duhaime a dit que 400 nouveaux policiers seraient ajoutés dans les rues de Montréal s’il était premier ministre. « Là-dessus, il va falloir que l’administration municipale bouge et il va falloir que la pression vienne du gouvernement du Québec. »

En point de presse à Montréal, la mairesse Valérie Plante a dit qu’embaucher des policiers était important, mais que cela ne constituait pas « une solution miracle » et que le problème de la violence armée doit être abordé de plusieurs fronts, notamment en ajoutant des ressources sociales dans la rue.

« Nous avons eu une bonne conversation avec le SPVM, ils en font énormément, ils sont partout, a dit Mme Plante. Je comprends les craintes des citoyens, je ne veux pas les minimiser, mais quand je vois comment le SPVM prend les crimes au sérieux, comment ils retirent les revolvers de la circulation et arrêtent des criminels, c’est impressionnant. »

Dans la journée de mardi, Maxime Lenoir, un homme lié aux motards, a été abattu dans un stationnement du chemin Rockland, à Mont-Royal. Survenus en plein jour dans des endroits publics, les deux meurtres ont eu lieu à 30 minutes d’intervalle.