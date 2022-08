La flambée de la violence par armes à feu, qui ne semble pas s’estomper dans la métropole, continue d’attiser les inquiétudes des résidants. Des commerçants, des citoyens et la police s’accordent : les deux meurtres commis mardi à 30 minutes d’intervalle appellent à de nouvelles mesures de sécurité dans la métropole.

Mayssa Ferah La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Je pense à la victime, mais aussi aux clients et aux serveurs qui ont été témoins de ça. C’est terrible », se désole Geneviève Dufour, une employée du restaurant Frite Alors ! situé à quelques pas seulement de la pizzeria Napoli.

C’est dans ce dernier établissement que Diego Fiorita, âgé de 50 ans, est tombé sous les balles mardi. Ce meurtre a été commis seulement 30 minutes après celui de Maxime Lenoir, un homme lié aux motards, sur le chemin Rockland. Il était environ 13 h 30 et M. Fiorita, un habitué du restaurant, venait tout juste de s’attabler. Une flaque de sang était encore visible sur le plancher de l’établissement en matinée mercredi, au passage de La Presse.

Même si tout indique que la victime a été visée délibérément, l’évènement demeure anxiogène, estime Mme Dufour.

C’était sur l’heure du lunch, à un moment où les restos sont bondés. Ça n’a pas d’allure qu’on soit rendu à s’inquiéter de se faire tirer dessus à Montréal. Geneviève Dufour

À la pizzeria Dei Compari, située en face du restaurant où est survenu le drame, des employés déplorent cet évènement isolé. « On ne veut pas que les gens arrêtent de venir manger ici. Ça n’arrive jamais ici et c’est inquiétant. Mais j’essaie de penser à autre chose ce matin », a dit mercredi l’un des cuisiniers à La Presse.

Les deux évènements, qui sont survenus à une trentaine de minutes d’intervalle, ne seraient pas liés entre eux. Plus de détails pourraient être fournis à ce sujet au fur et à mesure que l’enquête en cours progressera. Chose certaine : quelques heures avant sa mort, Diego Fiorita s’était filmé et avait publié une vidéo sur sa page Facebook. « J’en profite pour souhaiter bonne journée à tous et à toutes. On commence avec le café du matin, ça fait du bien. J’adore la vie. Tellement bien, tellement beau, tellement agréable », disait-il alors.

« Je vous souhaite une très bonne journée et j’espère que vous faites la même chose que moi, c’est-à-dire essayer de prendre le temps, de profiter à travers toutes vos obligations, parce qu’il y en a juste une à vivre, alors il ne faut pas la manquer », ajoute M. Fiorita. Sous la vidéo, de nombreux internautes ont offert leurs condoléances aux proches et à la famille du défunt.

Le crime organisé « fait le ménage »

Une nouvelle annonce devrait avoir lieu prochainement au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en lien avec la violence armée, selon nos informations. Chez les policiers, on indique déjà qu’il se passe quelque chose au sein des gangs organisés.

« Si on compare avec les années précédentes en termes de règlements de comptes, il y avait une accalmie. Mais Frédérick Silva s’est fait arrêter et il y a eu de la chaleur. On dirait que le crime organisé fait le ménage », affirme en ce sens le superviseur au SPVM retraité Stéphane Wall, en entrevue avec La Presse.

Si la tendance se maintient, on assistera à une recrudescence des meurtres liés au crime organisé, plaide-t-il. Il est donc capital de fournir aux unités spécialisées tous les moyens nécessaires pour dénouer les enquêtes liées à la mafia et aux motards.

« Il est possible que le crime organisé profite du climat actuel où on vise plus les fusillades liées aux gangs de rue. Mais il ne faut pas penser que parce que c’est le crime organisé, il n’y aura pas de balles perdues. Ça aurait pu arriver dans les deux cas mardi », ajoute M. Wall.