Une femme de 26 ans est morte sur l’autoroute 20 dans la grande région de Montréal dans des circonstances qui restent à éclaircir.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Les services d’urgence ont été appelés vers 1 h 20 samedi au sujet d’une personne qui a été happée par plusieurs véhicules.

« Les services d’enquête de la Sûreté du Québec examinent présentement une collision avec un piéton » sur l’autoroute 20 Est », a confirmé le sergent Hugues Beaulieu, agent d’information de la Sûreté du Québec (SQ). Il a indiqué plus tard que la collision avait eu lieu au kilomètre 57 à Dorval et non à Lachine, tel que rapporté auparavant.

« C’est encore nébuleux au niveau des circonstances. Pourquoi le piéton se trouvait-il sur l’autoroute ? Quoi qu’il en soit, il a quand même été happé par plusieurs véhicules », a déclaré le sergent Beaulieu.

« Il a été transporté en centre hospitalier, où son décès a été constaté », a-t-il ajouté.

L’enquête de la SQ se poursuit.