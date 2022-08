Crime organisé

L'ex-motard Sergio Piccirilli peut retourner à la maison

Sergio Piccirilli, qui entretient des liens avec la mafia et les motards selon la police, et qui avait été au cœur d’un conflit entre les clans mafieux D’Amico et Rizzuto qui avait failli dégénérer en guerre ouverte au milieu des années 2000, peut retourner chez lui.