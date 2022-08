Deux jeunes Montréalais ont été accusés jeudi d’avoir tenté de tuer par arme à feu deux femmes et un homme dans l’est de Montréal au cours de deux nuits de grande violence la semaine dernière. Les tireurs liés au gang de rue auraient visé les deux femmes dans leur véhicule.

Louis-Samuel Perron La Presse

Dardy Lavaud et Robby Valère ont été arrêtés le 12 août dernier au terme d’un autre épisode de violence dans l’est de Montréal. Des dizaines de balles avaient été tirées ce soir-là. Ils faisaient face jusqu’alors à des accusations reliées à des armes à feu.

Or, jeudi, de nouveaux chefs d’accusation ont été déposés contre les deux hommes, et pas les moindres, soit trois chefs de tentatives de meurtre par arme à feu et trois chefs pour avoir déchargé une arme à feu contre les victimes. Un total de 11 chefs d’accusation pèse maintenant sur les deux hommes.

Dardy Lavaud, 18 ans, est membre d’une clique liée à Zone 43, un gang de rue du nord-est de Montréal, selon nos sources. L’affiliation de Robby Valère, 23 ans, n’est pas connue. Ce dernier était visé par une interdiction de posséder une arme à feu.

Leur première tentative de meurtre pourrait être une erreur sur la personne. Une femme de 20 ans qui venait de se stationner près de la rue Pierre-Bonne a en effet été criblée de balles, mais a miraculeusement survécu. Cet évènement est passé sous le radar médiatique le 10 août dernier puisqu’il est survenu le même soir que le meurtre de Jayson Colin, abattu dans la cour d’une école secondaire de Montréal-Nord.

Puis, le lendemain, le 11 août, une femme de 25 ans a été atteinte par balle dans son véhicule sur le boulevard Maurice-Duplessis, à Rivière-des-Prairies. Son frère, qui était à bord, n’a pas été blessé. Plus d’une trentaine de douilles ont été retrouvées sur la scène, selon nos informations.

Robby Valère et Dardy Lavaud sont également accusés d’une autre tentative de meurtre visant un homme. Un évènement qui n’a toutefois pas été médiatisé par les policiers.

Avec Mayssa Ferah, La Presse