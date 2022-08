Deux conducteurs se trouvent dans un état critique après être entrés en collision au terme d’une poursuite policière jeudi.

Vincent Larin La Presse

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a été appelé à se pencher sur les circonstances entourant l’évènement survenu vers 14 h à Les Cèdres, en Montérégie.

Une policière aurait tenté d’intercepter un véhicule pour une infraction au Code de la sécurité routière sur le pont Monseigneur-Langlois, à Coteau-du-Lac, quelques kilomètres plus loin.

Le conducteur du véhicule aurait alors accéléré pour prendre la fuite et se serait engagé sur le chemin du Fleuve. Une poursuite aurait alors été déclenchée, indique le BEI dans un communiqué.

Le fuyard serait ensuite entré en collision avec un autre véhicule arrivant en sens inverse, quelques kilomètres plus loin. Le fuyard et la conductrice de ce second véhicule ont tous deux subi des blessures graves et ont été transportés en centre hospitalier dans un état critique, précise le BEI.

Six enquêteurs du BEI ont été chargés d’éclaircir sur les circonstances entourant l’évènement. L’enquête parallèle a été confiée au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).