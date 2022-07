Cinq arrestations et des saisies d’armes et de drogues à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) annonce avoir arrêté cinq personnes et saisi des armes et des stupéfiants cette semaine dans le quartier Saint-Michel.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Mercredi, des enquêteurs « ont perquisitionné un endroit servant de point de vente et de consommation de stupéfiants dans le secteur de Saint-Michel », peut-on lire dans un communiqué du corps policier publié vendredi. Ils ont saisi une arme à feu prohibée ainsi que « 67,21 g de cocaïne, 35,4 g de crack, 1333 comprimés d’amphétamine, 875 comprimés d’ecstasy, 1,5 l de GHB (gamma-hydroxybutyrate), 2,27 kg de marijuana et plus de 19 000 $ ».

Quatre personnes ont été arrêtées lors de cette opération « dont deux font face à divers chefs d’accusation en lien avec la possession d’une arme à feu et la possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic ».

Jeudi, des enquêteurs ont arrêté une personne et saisi « une arme et un chargeur prohibés » dans Pointe-aux-Trembles.

Le SPVM souligne que ces enquêtes « ont été menées à la suite d’informations reçues du public ». Le corps policier encourage la population à communiquer avec le 911, un poste de quartier, ou Info-Crime Montréal pour partager des informations.